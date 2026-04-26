Yapay zekadan altın için kritik tahmin! Eğer aşağı doğru kırılırsa...

ChatGPT, Gemini ve Claude altın için aynı pivot seviyede buluştu: 4.700 dolar aşağı doğru kırılırsa gram altında 6 bin 77 TL’ye kadar geri çekilme, eşik yukarı yönlüaşılırsa 7 bin TL üzeri yeni bir zirve kapıda. Yapay zekanın teknik analiz raporuna göre, önümüzdeki haftaların kaderini belirleyecek olan bu "anahtar bant" piyasada tamam mı devam mı sorusunun da yanıtı olacak. İşte detaylar ve tüm rakamlar...

Yapay zekadan altın için kritik tahmin! Eğer aşağı doğru kırılırsa...
GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 13:23
|
GÜNCELLEME:
26.04.2026
saat ikonu 13:23

Küresel piyasaların üç dev modeli; ChatGPT, Gemini ve Claude, ons altındaki tarihi rallinin ardından ilk kez aynı "kritik eşikte" buluştu: 4.700 - 4.720 dolar bandı. 26 Nisan 2026 itibarıyla 4.709 dolardan işlem gören XAU/USD paritesi için 'teknik sınav' başlarken; modellerin ortak analizi, bu seviyenin altının kaderini belirleyecek anahtar bir fay hattı olduğunu kanıtladı. İşte yapay zekaların kısa vadedeki altın tahminleri...

Yapay zekadan altın için kritik tahmin! Eğer aşağı doğru kırılırsa...

ÜÇ MODEL, TEK EŞİK: YAPAY ZEKA DOSYASI

ChatGPT (Risk Odaklı): Mevcut tabloyu "trendin doyuma ulaştığı" (blow-off) son evre olarak tanımlıyor. 4.700 desteğinin altındaki kapanışların, fiyatı hızla 4.200 dolar seviyelerine çekebileceği konusunda sert bir uyarı yapıyor.

Gemini (Trend Takipçisi): Ana trendin henüz kırılmadığını, 4.719 dolar üzerindeki kalıcılığın "düzeltme bitti" anlamına geleceğini savunuyor. Mevcut durumu, yeni bir sıçrama öncesi enerji toplama süreci olarak okuyor.

Claude (Hacim Analizcisi): Düşük volatiliteye (ATR) ve zayıflayan trend gücüne (ADX) dikkat çekiyor. Büyük bir kırılımın kapıda olduğunu ancak 4.700 hattı savunulamazsa ibrenin sert şekilde aşağı döneceğini öngörüyor.

Yapay zekadan altın için kritik tahmin! Eğer aşağı doğru kırılırsa...

GRAM ALTINDA 'YAPAY ZEKA' SENARYOLARI: TL BAZLI KRİTİK SEVİYELER

Yapay zeka modellerinin için belirlediği senaryolar, mevcut dolar kuru üzerinden tarafında şu tabloyu işaret ediyor:

İyimser Senaryo (Gemini): Ons altının 4.719 dolar barajını aşarak yükselişini sürdürmesi durumunda, gram altın mevcut 6.812 TL seviyesinden tekrar 7.000 TL bandının üzerine göz kırpacaktır.

Kritik Destek (Ortak Görüş): 4.700 dolar eşiği, gram altında yaklaşık 6.800 TL seviyesine denk geliyor. Bu seviyenin altındaki kalıcılık, teknik olarak bir "satış dalgasını" tetikleyebilir.

Kötümser Senaryo (ChatGPT): Eğer ons altın ChatGPT’nin uyardığı 4.200 dolar seviyesine çekilirse, dolar kuru sabit kalsa dahi gram altın fiyatlarında 6.077 TL seviyelerine kadar sert bir düzeltme yaşanabilir.

Yapay zekadan altın için kritik tahmin! Eğer aşağı doğru kırılırsa...
