Yapay zekadan altın için kritik tahmin! Eğer aşağı doğru kırılırsa...

Küresel piyasaların üç dev yapay zeka modeli; ChatGPT, Gemini ve Claude, ons altındaki tarihi rallinin ardından ilk kez aynı "kritik eşikte" buluştu: 4.700 - 4.720 dolar bandı. 26 Nisan 2026 itibarıyla 4.709 dolardan işlem gören XAU/USD paritesi için 'teknik sınav' başlarken; modellerin ortak analizi, bu seviyenin altının kaderini belirleyecek anahtar bir fay hattı olduğunu kanıtladı. İşte yapay zekaların kısa vadedeki altın tahminleri...

ÜÇ MODEL, TEK EŞİK: YAPAY ZEKA DOSYASI

ChatGPT (Risk Odaklı): Mevcut tabloyu "trendin doyuma ulaştığı" (blow-off) son evre olarak tanımlıyor. 4.700 desteğinin altındaki kapanışların, fiyatı hızla 4.200 dolar seviyelerine çekebileceği konusunda sert bir uyarı yapıyor.

Gemini (Trend Takipçisi): Ana trendin henüz kırılmadığını, 4.719 dolar üzerindeki kalıcılığın "düzeltme bitti" anlamına geleceğini savunuyor. Mevcut durumu, yeni bir sıçrama öncesi enerji toplama süreci olarak okuyor.

Claude (Hacim Analizcisi): Düşük volatiliteye (ATR) ve zayıflayan trend gücüne (ADX) dikkat çekiyor. Büyük bir kırılımın kapıda olduğunu ancak 4.700 hattı savunulamazsa ibrenin sert şekilde aşağı döneceğini öngörüyor.

GRAM ALTINDA 'YAPAY ZEKA' SENARYOLARI: TL BAZLI KRİTİK SEVİYELER

Yapay zeka modellerinin Ons altın için belirlediği senaryolar, mevcut dolar kuru üzerinden Gram altın tarafında şu tabloyu işaret ediyor:

İyimser Senaryo (Gemini): Ons altının 4.719 dolar barajını aşarak yükselişini sürdürmesi durumunda, gram altın mevcut 6.812 TL seviyesinden tekrar 7.000 TL bandının üzerine göz kırpacaktır.

Kritik Destek (Ortak Görüş): 4.700 dolar eşiği, gram altında yaklaşık 6.800 TL seviyesine denk geliyor. Bu seviyenin altındaki kalıcılık, teknik olarak bir "satış dalgasını" tetikleyebilir.

Kötümser Senaryo (ChatGPT): Eğer ons altın ChatGPT’nin uyardığı 4.200 dolar seviyesine çekilirse, dolar kuru sabit kalsa dahi gram altın fiyatlarında 6.077 TL seviyelerine kadar sert bir düzeltme yaşanabilir.