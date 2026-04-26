Yapay zekadan altın için kritik tahmin! Eğer aşağı doğru kırılırsa...

Küresel piyasaların üç dev yapay zeka modeli; ChatGPT, Gemini ve Claude, ons altındaki tarihi rallinin ardından ilk kez aynı "kritik eşikte" buluştu: 4.700 - 4.720 dolar bandı. 26 Nisan 2026 itibarıyla 4.709 dolardan işlem gören XAU/USD paritesi için 'teknik sınav' başlarken; modellerin ortak analizi, bu seviyenin altının kaderini belirleyecek anahtar bir fay hattı olduğunu kanıtladı. İşte yapay zekaların kısa vadedeki altın tahminleri...
ChatGPT (Risk Odaklı): Mevcut tabloyu "trendin doyuma ulaştığı" (blow-off) son evre olarak tanımlıyor. 4.700 desteğinin altındaki kapanışların, fiyatı hızla 4.200 dolar seviyelerine çekebileceği konusunda sert bir uyarı yapıyor.
Gemini (Trend Takipçisi): Ana trendin henüz kırılmadığını, 4.719 dolar üzerindeki kalıcılığın "düzeltme bitti" anlamına geleceğini savunuyor. Mevcut durumu, yeni bir sıçrama öncesi enerji toplama süreci olarak okuyor.
Claude (Hacim Analizcisi): Düşük volatiliteye (ATR) ve zayıflayan trend gücüne (ADX) dikkat çekiyor. Büyük bir kırılımın kapıda olduğunu ancak 4.700 hattı savunulamazsa ibrenin sert şekilde aşağı döneceğini öngörüyor.
Yapay zeka modellerinin Ons altın için belirlediği senaryolar, mevcut dolar kuru üzerinden Gram altın tarafında şu tabloyu işaret ediyor:
İyimser Senaryo (Gemini): Ons altının 4.719 dolar barajını aşarak yükselişini sürdürmesi durumunda, gram altın mevcut 6.812 TL seviyesinden tekrar 7.000 TL bandının üzerine göz kırpacaktır.
Kritik Destek (Ortak Görüş): 4.700 dolar eşiği, gram altında yaklaşık 6.800 TL seviyesine denk geliyor. Bu seviyenin altındaki kalıcılık, teknik olarak bir "satış dalgasını" tetikleyebilir.
Kötümser Senaryo (ChatGPT): Eğer ons altın ChatGPT’nin uyardığı 4.200 dolar seviyesine çekilirse, dolar kuru sabit kalsa dahi gram altın fiyatlarında 6.077 TL seviyelerine kadar sert bir düzeltme yaşanabilir.