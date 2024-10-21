Yapay zekadan Türkiye’nin ticaret rekabetçiliğine destek! 3 milyar lira gümrük gelir kaybını önledi

21 Ekim 2024 14:04 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 14:17

Yapay zekâ algoritmaları 3 milyar liralık vergi kaybının ve teminatların eksik beyan edilmesinin önüne geçti. Yapay zeka tüm gümrük işlemlerinin risk analiz süzgecinden geçirilmesine destek oluyor. Risk analizi sayesinde yasadışı ticaretin de önüne geçiliyor.

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Gümrüklerde yapay zekayla risk analizi yapan Ticaret Bakanlığı, 9 ayda gümrüklere gelen ithal eşyada yaklaşık 3 milyar liralık vergi kaybını ve teminatların eksik beyan edilmesini önlediğini ifade etti.

YAPAY ZEKAYLA RİSK ANALİZİ BÜYÜK KAYBI ÖNLEDİ

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, risk analizi sayesinde yasadışı ticaretinin gümrüklerde tespit edilerek engellendiği belirtildi. Hızla gelişen yapay zeka teknolojilerinden faydalanarak risk analizi çalışmalarının yeni bir boyuta taşındı.

Gümrüklerde yürütülen risk analizleri çalışmaları neticesinde 2024 yılının ilk 9 ayında gümrüklerden giriş yapmak üzere olan ithal eşyalarda yaklaşık 3 milyar TL’lik vergi kaybını ve teminatların eksik beyan edilmesini önlendi.

Bakanlık ayrıca doğru bilgiye ve doğru hedefe ulaşmak için, hem diğer kamu kurumlarıyla hem de anlaşması olan ülkelerin gümrüklerinden elde edilen bilgi ve verileri risk analizi çalışmalarımızda değerlendiriyor.

Veri Madenciliği projesi ile gümrük ve dış ticaret alanlarındaki yüksek ölçekli veriyi, yapay zekâ algoritmaları ve ileri analitik modellemeler ile analiz ederek daha riskli alanlara yoğunlaşıyor.