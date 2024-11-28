Yapışkan enflasyon doları yedi: Bitcoin ve altın güçlendi

28 Kasım 2024 12:12 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 12:13

Enflasyon baskısı doları zayıflattı, Bitcoin ve altcoinler yükselişe geçti! Kripto piyasası yeniden canlanırken, altın ve borsa dalgalı seyrini sürdürüyor.

Dolar fiyatı bugün ne kadar oldu, euro fiyatı kaç TL? 28 Kasım 2024 güncel döviz kurları

Dolar fiyatı bugün ne kadar oldu, euro fiyatı kaç TL? 28 Kasım 2024 güncel döviz kurları

ABD’de açıklanan kişisel tüketim harcamaları (PCE) raporu, enflasyonun beklentilerin üzerinde seyretmeye devam ettiğini ortaya koydu. Bu durum, piyasalarda dalgalanmaya yol açtı. Dolar​ değer kaybederken, Bitcoin ve altcoin piyasasında hızlı bir toparlanma görüldü.

ENFLASYON​ HEDEFİN ÜZERİNDE KALDI

ABD​ Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyon ölçümünde tercih ettiği PCE endeksi, Ekim ayında küçük bir artış gösterse de enflasyonun %2 hedefinin oldukça üzerinde kaldığını gösterdi. Crescat Capital’in makro stratejisti Tavi Costa, “Bugün açıklanan veriler, enflasyonun dibi gördüğüne işaret ediyor. Ancak bu durum, ikinci bir enflasyon dalgasının başlangıcı olabilir” dedi.

Costa, Fed’in faiz artırımlarına devam etmesinin kamu borcunu daha da artırabileceğini belirtti. Ayrıca, “Doların zayıflaması kaçınılmaz. Özellikle Trump’ın daha zayıf bir dolar isteğini sıkça dile getirmesi, bu baskıyı artırıyor” ifadelerini kullandı.

DOLAR DEĞER KAYBETTİ, PİYASALAR BASKI ALTINDA

Dolar endeksi (DXY), Salı günkü 107,204 seviyesinden Çarşamba günü 105,855 seviyesine gerileyerek %1,25 değer kaybetti. Ancak bu düşüş, hisse senedi piyasalarına pozitif yansımadı. S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq endeksleri günü sırasıyla %0,42, %0,30 ve %0,66 düşüşle kapattı.

Altın ise sabah saatlerinde yükseliş eğiliminde olsa da gün içinde dalgalı bir seyir izledi. Ons altın, gün sonunda %0,15’lik bir artışla 2.636 dolardan işlem gördü.

BİTCOİN VE ALTCOİNLER HIZLA YÜKSELDİ

Bitcoin, Salı günü yaşanan düzeltmenin ardından Çarşamba günü hızla toparlandı. 90 bin dolardan dönüş yapan Bitcoin, günü 97 bin doların üzerinde tamamladı. Bu, %9’luk bir yükselişe işaret ediyor.

Kripto para analisti Rekt Capital, Bitcoin’in kısa süreli dalgalanmalarla direnç seviyelerini test ettiğini belirtti. Teknik analist Mercury ise, Bitcoin’in 92 bin dolarlık destek seviyesinden sıçrayarak yükseliş trendine geri döndüğünü ifade etti.

Altcoin piyasasında da dikkat çeken hareketler yaşandı. Kadena (KDA) %25,3’lük bir yükselişle lider olurken, Uniswap (UNI) %23,7 ve PancakeSwap (CAKE) %22 oranında değer kazandı. Ancak Golem (GNT), %4,7 düşerek en çok kaybeden altcoin oldu.