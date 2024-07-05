Yargı paketinde hakim ve savcılara 25-30 bin lira ek zam iddiası hakkında gelişme

05 Temmuz 2024 12:02 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 12:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki 'yolsuzluk ve akraba torpiline' sert gönderme: Hırsız, ben hırsızım der mi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki 'yolsuzluk ve akraba torpiline' sert gönderme: Hırsız, ben hırsızım der mi!

Hakim ve savcılara ek zam' iddiası DMM tarafından yalanlandı.

sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "Yargı paketinden hakim ve savcılara 25-30 bin lira arasında değişen tutarlarda ek zam çıktı" iddiasının doğru olmadığı anlaşıldı.

HAKİM VE SAVCILARA EK ZAM İDDİASI YALAN ÇIKTI

9. yargı paketi TBMM'ye sunuldu.

Birinci sınıf hâkim ve savcılara Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında zam verilmesi bekleniyordu.

Yargı Paketi'nde hakim ve savcılara 25-30 bin lira arasında değişen tutarlarda ek zam düzenlemesi bulunduğu iddiası kamuoyunda hızla yayıldı.

DMM, "Yargı paketinden hakim ve savcılara 25-30 bin lira arasında ek zam çıktı" iddialarını yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklamasında 9. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinde, "Hakim ve savcılara 25-30 bin arasında ek zam verilmesine ilişkin düzenleme"nin bulunmadığı belirtildi.

HAKİM VE SAVCILARA EK ZAM YOK

Ek zam düzenlemesi 11 ekim 2023'te iptal edildi.

Yargıtay ve Danıştay Başkanları da dahil olmak üzere tüm adli personel 15 bin gösterge üzerinden ek tazminat alacak.