TGRT Haber
Ekonomi
Yargıtay'dan emsal karar! Tüm kiracıları ilgilendiriyor: Bunu yapan yandı

Yargıtay binlerce kiracı ve ev sahibini ilgilendiren emsal bir karar imza attı. Kira sözleşmesi dolmadan evden çıkan kiracı, sözleşme süresi tamamlanmadan evden çıkarsa taşınmazın boş kaldığı dönem için “makul süre” kapsamında ev sahibinin zararının karşılayacak.

KAYNAK:
Ekol TV
|
GİRİŞ:
21.09.2025
saat ikonu 12:30
|
GÜNCELLEME:
21.09.2025
saat ikonu 12:33

Mülk sahibi, kiracının sözleşme tamamlanmadan evden çıkması üzerine durumu yargıya taşıdı. Yerel mahkeme, sözleşmede yer alan 3 aylık ihbar süresi karşılığında kira bedelinin ödenmesine karar verse de son noktayı koydu.

Yargıtay'dan emsal karar! Tüm kiracıları ilgilendiriyor: Bunu yapan yandı

KİRA VE AİDAT ÖDENECEK

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, sözleşme süresi tamamlanmadan yapılan tahliyenin ev sahibine verdiğine hükmetti. Kararda, kiracının kalan kira ve bedellerini de ödemesi gerektiği belirtildi.

Yargıtay, taşınmazın boş kaldığı dönem için “makul süre” kapsamında ev sahibinin zararının karşılanmasına hükmetti.

Yargıtay'dan emsal karar! Tüm kiracıları ilgilendiriyor: Bunu yapan yandı

EN AZ 15 GÜN ÖNCEDEN BİLDİRİM ŞARTI

Ekol TV’ye konuşan Avukat Sedef Selçuk, süresi dolmadan kiracının evi terk etmesinin hem hukuki hem de maddi sorumluluk doğurduğunu belirtti. Selçuk, kararının en az 15 gün önceden yazılı şekilde bildirilmesi gerektiğini, sözleşmelerde bu sürenin özel olarak düzenlenebileceğini ifade etti.

Yargıtay'dan emsal karar! Tüm kiracıları ilgilendiriyor: Bunu yapan yandı
