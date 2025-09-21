Yargıtay'dan emsal karar! Tüm kiracıları ilgilendiriyor: Bunu yapan yandı

Mülk sahibi, kiracının sözleşme tamamlanmadan evden çıkması üzerine durumu yargıya taşıdı. Yerel mahkeme, sözleşmede yer alan 3 aylık ihbar süresi karşılığında kira bedelinin ödenmesine karar verse de son noktayı Yargıtay koydu.

KİRA VE AİDAT ÖDENECEK

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, sözleşme süresi tamamlanmadan yapılan tahliyenin ev sahibine maddi zarar verdiğine hükmetti. Kararda, kiracının kalan kira ve aidat bedellerini de ödemesi gerektiği belirtildi.

Yargıtay, taşınmazın boş kaldığı dönem için “makul süre” kapsamında ev sahibinin zararının karşılanmasına hükmetti.

EN AZ 15 GÜN ÖNCEDEN BİLDİRİM ŞARTI

Ekol TV’ye konuşan Avukat Sedef Selçuk, kira sözleşmesi süresi dolmadan kiracının evi terk etmesinin hem hukuki hem de maddi sorumluluk doğurduğunu belirtti. Selçuk, tahliye kararının en az 15 gün önceden yazılı şekilde bildirilmesi gerektiğini, sözleşmelerde bu sürenin özel olarak düzenlenebileceğini ifade etti.