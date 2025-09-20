Menü Kapat
24°
 Merve Yaz

Yargıtay'dan emsal 'estetik' kararı! Beğenmezseniz paranız iade

Yargıtay, estetik ameliyatı olup sonucunu beğenmeyenlerin, operasyonu yapanı sorumlu tutacağını karara bağladı. Yüksek mahkeme, amacın güzel bir görünüm olduğuna dikkat çekerek, karşılanmaması halinde ücret iadesinin yolunu da açtı.

Yargıtay'dan emsal 'estetik' kararı! Beğenmezseniz paranız iade
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.09.2025
saat ikonu 08:40
|
GÜNCELLEME:
20.09.2025
saat ikonu 08:40

6. Hukuk Dairesi, sonucundan memnun olmayanları ilgilendiren önemli bir karar verdi. Burun estetik ameliyatı olan bir hasta önce koku alma duyusunu kaybetti. 3 kez ameliyat olmak zorunda kalan hasta, sonunda ödemelerini geri istedi.

Hasta ücretleri geri alamayınca konu tüketici mahkemesine taşındı. Hasta davayı kaybetti ancak Yargıtay hastayı haklı buldu.

Yüksek Mahkeme, 26 Haziran 2025 tarihli kararında, estetik ameliyatı olup istediği sonucu alamayanların ödemelerini geri isteyebileceğini karara bağlarken, bu tür ameliyatlar için önemli hukuki yorumda bulundu.

Yargıtay'dan emsal 'estetik' kararı! Beğenmezseniz paranız iade

DAVA NASIL GELİŞTİ?

NTV'nin haberine göre; Yargıtay'a uzanan davada, bir kişi hastaneye giderek burun estetik ameliyatı olmak istedi. İlk ameliyat sonrasında hastada burun eğriliği oluştu. Hasta ikinci kez ameliyata alındı bu kez de koku alma duyusunu yitirdi.

Hastaya üçüncü kez ameliyat önerildi, ancak bu kez hastane başka doktora yönlendirdi ve hasta yeniden ücret ödedi. Dava açan hasta, ücretlerin iadesini istedi.

Ücretlerin iade edilmemesi üzerine, konu önce tüketici hakem heyetine iletildi. Heyet, 2023 yılında aldığı kararla hastayı haksız buldu. Heyetin kararı mahkemeye taşındı ve itiraz edildi.

Mahkeme kararında, "Bilirkişi raporu doğrultusunda davalı hastanın koku alma konusundaki şikâyet hakkında dosya kapsamında tıbbi tanı bulunmadığı, sadece davalının beyanlarından ibaret olduğu, davacının hastaneye özel hasta statüsünde başvurduğu , hastanenin tedavisinin yerinde olduğu" sonucuna vardı.

Yargıtay'dan emsal 'estetik' kararı! Beğenmezseniz paranız iade

YARGITAY TEMYİZ TALEBİNİ KARARA BAĞLADI

İlk derece mahkemenin bu kararı, Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına temyiz edildi.

Bakanlığın temyiz talebinde, "Davalının davacı hastane bünyesinde yaptırdığı ameliyat ve işlemlerin TBK'nın 470. ve devamı maddelerinde düzenlenen eser sözleşmesi kapsamında olduğu ve eser sözleşmesinin niteliği gereği, sonuç taahhüdünü içerdiği, davalıya verilen sonuç taahhüdünün yerine getirilmediği" belirtildi.

Yargıtay, temyiz talebini karara bağladı ve karar Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayınladı.

Yargıtay'dan emsal 'estetik' kararı! Beğenmezseniz paranız iade

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin kararında, yapılan ameliyatın eser sözleşmesi olduğuna dikkat çekilerek, "Bu bakımdan eserin fen ve sanat kurallarına uygun, iş sahibinin beklentilerini karşılar özellikleri taşıması aranır, aksi halde eserin ayıp olduğu kabul edilir." denildi.

"Davacı estetik amaçlı olarak davalıya başvurmuş olduğuna göre, estetik ameliyat yapılmak suretiyle istenilen ve kararlaştırılan amaca uygun güzel bir görünüm sağlanması" gerektiğine vurgu yapan Yüksek Mahkeme, kararında, "Burada yüklenici, eseri, sahibinin yararına olacak şekilde ve ona hiçbir zarar vermeden meydana getirmek yükümlülüğü altındadır." dedi.

