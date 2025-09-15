Yargıtay'dan emsal karar! Aracınızı sıfırıyla değiştirebilirsiniz

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi sıfır araç alan vatandaşların haklarını güvence altına alan bir karara imza attı. 2013 yılında bir vatandaşın aldığı sıfır araç 3 ay sonra otomatik şanzıman/vites sisteminde arıza yaşanması nedeniyle 2013 yılında şanzıman sisteminin tamamen değiştirildiğini ancak kısa bir süre sonra aynı arızanın nüksetmesi nedeniyle 2014 yılında ikinci defa şanzıman değişikliği yapıldı. Fakat yapılan tüm işlemlere rağmen aracın arızası bir türlü giderilemedi.

AYIPSIZ MİSLİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİNE KARAR VERİLDİ

Aynı sorunun üçüncü kez tekrarlaması nedeniyle davalının Bursa'da bulunan servisinden 2014 yılında randevu aldığını, ancak İstanbul'a taşınması nedeniyle bu randevuya gidilemediğini, aracın satın alındığı tarihten kısa bir süre sonra ortaya çıkan, tamir ve değişimlere rağmen giderilemeyen bu arıza nedeniyle gizli ayıplı olduğunu ileri sürdü. Davacı, aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesine karar verilmesini talep etti. Davalılar ise vekilleri aracılığı ile açılan davanın reddini talep etti.

DAVACI VEKİLİ, BU KARARI TEMYİZ ETTİ

Çorlu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, somut olayda davacının aracının iki kez şanzıman arızası nedeniyle onarım gördüğü, davacının seçimlik hakkını bu şekilde kullandığı, ancak malın üçüncü kez arızalandığı ifade edilmesine rağmen bu hususun ispat edilemediği, yönetmelikte aranan 4 defa arızalanma ve bununla birlikte maldan yararlanamamanın sürekli olması şartlarının gerçekleşmediği, sunulan servis kayıtlarından da anlaşılacağı üzere, aracın halen davacı tarafından kullanıldığını belirtti. Mahkeme rutin servis kontrollerinin de yaptırıldığı, davacının, malın onarılması seçimlik hakkını kullanması nedeniyle artık misliyle değiştirilmesi seçimlik hakkını kullanması için yasal şartların oluşmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verdi. Davacı vekili, bu kararı temyiz etti.

AYIP GİDERİLMEDİ

Temyiz incelemesi neticesinde Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, araçta yapılan onarıma rağmen davacının ayıbın giderilmediği iddiası karşısında uzman ve tarafsız 3 kişilik bilirkişi heyetinden denetime elverişli raporu alınıp sonucuna uygun karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle kararı bozdu.

AYIPSIZ MİSLİ İLE DEĞİŞTİRMEYE KARAR VERİLDİ

Bozmaya uyan Çorlu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, dava konusu otomobilin sıfır kilometre satın alınmasından sonra beliren EDC tip çift kavramalı vites kutusu arızalarının kullanım hatasından kaynaklanmadığı, üretiminden kaynaklandığı, değişimi yapılmasına rağmen giderilemediği, ayıpsız emsallerine nazaran beklentileri ve kullanımı olumsuz etkilediği, belli bir kilometre ve süre ile kullanıldıktan sonra gizli ayıplı olduğunun anlaşılmasına göre, tüketicinin araca duyduğu güvenin sarsılması nedeniyle araçtan beklediği yararı sağlayamadığı gerekçesiyle 2013 tarihli fatura ile satışa konu 2013 model aracın davalılara iadesi ile aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesine karar verdi. Bunun üzerine bu kez, kararı davalılar, vekilleri aracılığıyla temyiz etti.

EMSAL KARAR VERİLDİ

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi verilen kararın doğru olduğunu ancak aracın iadesine yönelik hüküm tesis edilirken her türlü takyidattan ari şekilde teslimine karar verilmediği anlaşıldığından hükmü düzelterek onadı.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, bu kararı ile sıfır araç alanları güvence altına alan emsal bir karara imza atmış oldu.