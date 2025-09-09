Menü Kapat
Temizlik ve yemek yapmayan kadın kusurlu bulundu! Tazminat ödeyecek

Yargıtay'dan evli çiftleri ilgilendiren bir karar geldi. Diyarbakır'da şiddetli geçimsiz yaşayan çift boşanma kararı aldı. Kadın erkeğin şiddet uygulanmasından, erkek ise kadının yemek, temizlik yapmaması ve çocuklara şiddet uygulamasından şikayetçi oldu. Mahkeme verdiği kararla emsal bir karara imza attı.

'da şiddetli geçimsizlik nedeniyle kararı alan çiftin davasında bir karar verildi. Temizlik ve yemek yapmana kadın kusurlu bulundu. Erkek lehine maddi ve manevi tazminata hükmedildi.

İKİSİ DE KUSURLU BULUNDU

Ekol TV muhabiri İlker Turak'ın haberine göre Diyarbakır'da bir çift şiddetli geçimsizlik sebebiyle karşılıklı boşanma davası açtı. Kadın, eşinin kendisine uyguladığını erkek ise kadının çocuklarına şiddet uyguladığını evde temizlik ve yemek yapmadığını belirtti. Diyarbakır 2. Aile Mahkemesi erkeğin eşine şiddet uyguladığı kadının da sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı gerekçesiyle her iki tarafı da eşit kusurlu bularak boşanmalarına karar verdi.

Temizlik ve yemek yapmayan kadın kusurlu bulundu! Tazminat ödeyecek

ERKEĞE TAZMİNAT ÖDEYECEK

Erkeğin maddi ve manevi , kadının da nafaka talebinin reddine hükmetti. İstinaf Mahkemesi de kendisine gelen dosyada, ilk derece mahkemenin kararını hukuka uygun bularak başvurunun reddine karar verdi. Kararın Temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi çocuklara fiziksel şiddet uygulayan, temizlik ve yemek yapmayan kadını kusurlu buldu. Mahkemenin eşit kusur kararını bozan Yargıtay, erkek yararına maddi ve manevi tazminata hükmetti.

