TGRT Haber
Yaşam
Yargıtay'dan emsal boşanma kararı! Kadının bu davranışı boşanma sebebi sayılmadı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanma davalarında emsal bir karara imza attı. Verilen kararda Yargıtay, kadının uzun süreli olarak erkeğin bilgi ve rızası dışında aile konutundan ayrılması erkek eş için evliliğin temelinden sarsılması sebebi olamaz dedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 10:35
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 10:35

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gerçek davasında emsal bir karara imza atıldı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi, kadın eşin, erkek eşin bilgi ve rızası dışında uzun süreli olarak aile konutundan ayrılmasını evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi olarak gördü ve boşanma davasının kabulü olarak gördü.

YARGITAY KARARI BOZDU

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi’nin kararı, kadın eş vekili tarafından temyiz edildi. Temyiz incelemesi neticesinde, 2. Hukuk Dairesi, kadın eşin, erkek eşin bilgi ve rızası dışında uzun süreli olarak aile konutundan ayrılmasının, Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesi gereği, evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi olmadığını ayrıca erkek eş tarafından terke dayalı açılmış bir boşanma davası bulunmadığından, erkek eş tarafından açılan boşanma davasına ilişkin hükmün bozulmasına karar verdi.

