Yargıtay'dan emsal boşanma kararı! Kadının bu davranışı boşanma sebebi sayılmadı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gerçek boşanma davasında emsal bir karara imza atıldı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi, kadın eşin, erkek eşin bilgi ve rızası dışında uzun süreli olarak aile konutundan ayrılmasını evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi olarak gördü ve boşanma davasının kabulü olarak gördü.

YARGITAY KARARI BOZDU

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi’nin kararı, kadın eş vekili tarafından temyiz edildi. Temyiz incelemesi neticesinde, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kadın eşin, erkek eşin bilgi ve rızası dışında uzun süreli olarak aile konutundan ayrılmasının, Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesi gereği, evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi olmadığını ayrıca erkek eş tarafından terke dayalı açılmış bir boşanma davası bulunmadığından, erkek eş tarafından açılan boşanma davasına ilişkin hükmün bozulmasına karar verdi.