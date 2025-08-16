Menü Kapat
28°
Gündem
Başkasının adıyla hesap açtı, başını yaktı! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar

Sosyal medyada sahtecilik yapmaya kalkanlar dikkat! Bir kullanıcı, aralarında anlaşmazlık bulunan kişinin adına sosyal medya hesabı açınca başına gelmeyen kalmadı. Yetmezmiş gibi bir de müstehcen paylaşımlarda bulundu. Adına hesap açılan kişi konuyu yargıya taşıdı. Yargıtay, fake hesap açan kişiye verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu.

Başkasının adıyla hesap açtı, başını yaktı! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar
Aralarında bulunduğu kişinin adına sosyal medya hesabı açıp müstehcen görüntüler yayınlayan kullanıcının başı yandı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, başkasının ismi ve fotoğrafını kullanarak Facebook hesabı açan ve çeşitli paylaşımlar yapan kişiye "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını onadı.

Dairenin kararına göre, Ankara'da yaşayan bir kişi, aralarında husumet bulunan başka bir kişinin adını ve fotoğrafını kullanarak Facebook hesabı açtı. Hesap üzerinden ilgilinin nişan fotoğraflarını paylaşan, müstehcen görüntüler yayınlayıp hakaret içerikli yazılar yazan kişi, ayrıca ilgilinin telefon numarasını da herkese açık şekilde paylaştı.

Başkasının adıyla hesap açtı, başını yaktı! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar

ÖNCE BERAAT, SONRA HAPİS

Konuyla ilgili şikayet üzerine kimliği tespit edilen kişi hakkında "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan dava açıldı.

Yargılamayı yapan Beypazarı Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın atılı suçu işlediğine dair kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Başkasının adıyla hesap açtı, başını yaktı! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar

Karara yapılan istinaf başvurusu üzerine dosyaya bakan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 26. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin beraat kararını kaldırdı ve eldeki deliller kapsamında sanığa atılı suçtan 2 yıl 1 ay verdi.

Sanığın, şikayetçi ile aralarında husumet bulunduğunu, atılı suçu işlemediğini ileri sürerek yaptığı temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay'a geldi.

Başkasının adıyla hesap açtı, başını yaktı! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar

CEZASI ONANDI

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, istinaf tarafından "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını onadı.

