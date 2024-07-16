Yargıtay’dan kiracılara iyi, ev sahiplerine kötü haber! Önemli bir karar çıktı

16 Temmuz 2024 15:53 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 15:52

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Kiracılar ve ev sahipleri için Yargıtay’dan ‘özel hüküm’ kriteri geldi. Kirada yüzde 25 zam sınırının kalkmasının ardından ellerini ovuşturan ev sahiplerini bu karar üzecek. Yargıtay’dan kiracılar lehine önemli bir karar çıktı.

YARGITAY'DAN FAHİŞ KİRA ZAMLARINA ENGEL OLACAK KARAR

Kiracılar için müjdeli haber geldi. Ev sahipleri kira zamlarını keyfi olarak artıramayacak.

Yüzde 25 zam sınırının kalkmasının ardından keyfi zam yapmayı planlayan ev sahiplerine engel olacak kararı Yargıtay verdi.

Yargıtay'ın kararına göre, kira bedelinin belirlenmesinde ortalama TÜFE değişim oranı, evin durumu ve emsal kira bedelleri baz alınacak.

12 AYLIK TÜFE ORTALAMASI ANA KRİTER OLACAK

Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Ersarslan'ın haberine göre; Kirada yapılacak artışta 12 aylık TÜFE ortalaması ana kriter olacak. 5 yıldan fazla süreli veya 5 yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde kira artışları genel enflasyon oranına göre değil, özel hükümler çerçevesinde yapılacak.

Böylece ev sahipleri tarafından kullanılan fahiş zam, birden fazla kişinin çalışması, yılda iki kez zam ve tahliye taahhütnamesi gibi uygulamalar, artık daha sıkı denetime uğrayacak.

Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi çerçevesinde, bu karar, kiracılar için adil bir kira bedeli belirlenmesini ve mülk sahiplerinin keyfi artışlar yapmasının önüne geçecek.