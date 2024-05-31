Yaş beklemek yok, 1800 gün prim yeterli! İşte erken emekliliği sağlayan hastalıklar

31 May 2024 16:02 - Güncelleme : 31 May 2024 16:09

Emeklilik hakkını elde edebilmek için çalışanların bazı şartları sağlamaları gerekiyor. Sigortalılık süresinin tamamlanması, prim ödeme gün sayısı ve işe giriş tarihi bu süreçte emekliliğe giden yolda büyük önem taşıyor. Kanunda prim gününü ve kanunda belirtilen çalışma süresini dolduran çalışanlar için yaş şartı bulunuyor. İşte bu yaş şartını beklemeden erken emekliliği elde etmek mümkün.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan’ın erken emeklilik sorularını yanıtladı.

SGK BAŞUZMANI ERKEN EMEKLİLİĞİN FORMÜLÜNÜ VERDİ

En çok malulen emekli eden hastalıkların SGK tarafından belirlendiğini ve her yıl bu hastalıklar nedeniyle emekli olanların oranının değiştiğini dikkat çeken İsa Karakaş, erken emekliliğinin formülünü verdi.

Karakaş, “EYT’liler yaş şartı olmadan emekli oldular. Emeklilikte kademe bekleyenler yaş şartının esnemesini istiyor. Emeklilikte kademe son derece önemli 9 Eylül 1999 Nisan 2008 arasında bir uçurum var. Bunlar da yaşı beklemek zorunda zaten. Birileri 43 yaşında, birileri 60 yaşında emekli oldu. Biz formül olarak şunu söyleyelim. Hastalığı olanlar, yaşı bekleyenler yani yaşa takılmak istemeyenler bazı hastalıklarının olması halinde yaş şartı olmaksızın SGK’nın emekli ettiği hastalıklar var.” dedi.

EN ÇOK HANGİ HASTALIKLAR NEDENİYLE İNSANLAR EMEKLİ OLMA HAKKI KAZANIYOR?

Karakaş, SGK’nın en çok yaş şartı aramadan sadece 1800 gün primle emekli ettiği hastalıkları listeledi ve “Geçen sene emekli olanlara baktığımız zaman SGK en çok yaş şartı aramadan sadece 1800 gün primle kimleri emekli ettiğine baktığımız zaman ilk sırada kanser hastaları geliyor.” diye konuştu.

SGK’nın hastalık nedeniyle emeklilik şartlarını yumuşattığını dikkat çekerek, “Grafiğe baktığımızda onkoloji yani kanser hastalarının 32,66 oranında erken emekli oldular. Bu hastalık nedeniyle malulen emekliliğe hak kazandılar. Kanser hastalarının malulen emeklilikte ve kronik hastalığı olanların diğerlerine göre avantajlı olduğu durumlar var. Eğer kanser hastasıysanız 1800 gün priminiz varsa çalışmadaki kaybı nedeniyle şartları daha da yumuşatıyor ve emekli ediyor. Dolaysıyla bu hakları için malulen emeklilik başvurusunda bulunmalarını tavsiye ediyorum.” dedi.

İŞTE EMEKLİ ETTİREN HASTALIKLAR LİSTESİ

“IQ DERECESİ DÜŞÜK OLANLAR DA EMEKLİ OLABİLİYOR”

Erken emekliliği elde edenler arasında şaşırtıcı bir noktaya da değinen İsa Karakaş, “Bilinmeyen bir nokta daha var. Malulen emekli dediğimiz zaman çoğu zaman herkesin aklına bedensel anlamda engelliler geliyor. Psikolojik hastalığı olanlar da malulen emekli olabiliyor. IQ derecesi düşük olanlar yani yüzde 50’nin altında olanlar da malulen emeklilik başvurusunda bulunabiliyor.” ifadelerini kullandı.