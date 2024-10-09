Yaş çayda fark ödemesi desteği detayları açıklandı! Üreticilerin kullanım esasları belli oldu

09 Ekim 2024 11:58 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 12:00

Yaş çayda fark ödemesinin detayları açıklandı. Yaş çay üreticilerine 2024 yılı yaş çay üretim sezonunda dekar başına verilecek ücret belli oldu.

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaş çay​ üreticilerine 2024​ yılı ürünü yaş çay fark ödemesine ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda yaş çay üreticilerine kilogram başına yapılacak 200 kuruşluk fark ödemesinin kullanım esasları netleşti.

YAŞ ÇAYDA FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ

“Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2024 Yılı Ürünü Yaş Çay Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ” bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile 2024 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan yaş çay yaprağına fark ödemesi desteği verilecek.

Yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan ruhsatlı üreticilere kilogram başına 200 kuruş fark ödemesi desteği yapılacak.

Destekten ilk defa yararlanmak isteyen üreticilerin 31 Aralık'a kadar yaş çay sattığı kamu veya özel sektör işletmelerine başvuru yapması gerekiyor.

Üreticilere, dekar başına en fazla 2 bin 766 kilograma kadar yapılan çay satışına fark ödemesi verilecek.

YAŞ ÇAY FARK ÖDEMESİ NEREYE YATIRILACAK?

Fark ödemesi desteği, Ziraat Bankası​ tarafından Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan ÇAY-KUR aracılığı ile üreticilere ödenecek.