Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara geçti! Bakan Göktaş açıkladı

Mart ayı yaşlı ve engelli maaşları hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mart ayına yönelik toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı. Yaşlı maaşı, dul yetim aylığı, engelli maaşı zamlı tutarları mart ayı için hesaplarda.

Mart ayı için 3,5 milyar lira yaşlı aylığı, 2,7 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara geçti. Haberi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş verdi.

MART AYI YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARI ÖDENDİ

Yaşlı aylığı, evde bakım maaşı, dul ve yetim aylığı ve engelli maaşı, 2025 Ocak itibarıyla zamlandı. Yaşlı aylığı 4 bin 664 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan kişilerin aylıkları 5 bin 584 liraya, evde bakım yardımı 10 bin 125 liraya ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesi de 7 bin 94 liraya yükseltildi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını ifade ederek "Bu doğrultuda mart ayı için 3,5 milyar lira yaşlı aylığı, 2,7 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Sıkça Sorulan Sorular 2025 65 yaş aylığı ne kadar oldu? Türkiye'de 65 yaşını doldurmuş, sosyal güvencesi bulunmayan ve maddi açıdan muhtaç durumda olan kişilere verilen yaşlılık maaşı zammı belli oldu. 2025 yılında Yaşlılık maaşı 4.664 TL olarak belirlendi.