Yatırım bankacısı YouTuber olmak için 6 haneli maaşını ve işini bıraktı! Şimdi 1 milyon dolardan fazla kazanıyor

11 Temmuz 2024 17:17 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 17:17

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YouTuber Nischa Shah, on yıl boyunca bankacılık alanında çalıştıktan sonra 2022 yılında Crédit Agricole'de yardımcı direktör oldu ve 200.000 euronun (256.000 doalr) üzerinde kazandı. Ancak Londra merkezli bankacı kariyerinden memnun değildi. Arından tam zamanlı bir içerik üreticisi olmak için 6 haneli maaşını bıraktı. Şimdi 1 milyon dolardan fazla kazanıyor.

YOUTUBER OLMAK İÇİN İŞİNİ BIRAKTI

CNBC Make It'e konuşan YouTuber Nischa Shah, kurumsal yolculuğunun yaklaşık dokuzuncu yılında, kendisinin tatmin etmediği için işini bıraktığını açıkladı.

Yıllık 300 bin dolar maaş alan kurumsal işini bırakıp YouTuber olan kadın, yüzde 84'lük maaş kesintisine rağmen içerik üreticisi olmanın neden çok daha iyi olduğunu şöyle ifade etti;

ÇEKİM YASASI PLANLAYICISI KULLANDI

"Bunun için para alırken diğer insanlara yardım etmenin bir yolunu bulmak istedim ve bankacılıkta yaptığım şey şirketlere, egemen hükümetlere yardım etmekti.

Sonunda yaklaşık iki buçuk yıl önce "dibe vurma aşamasına" ulaştım ve hayatımı yeniden değerlendirmek için hedefleri ve hayalleri tezahür ettirmeyi içeren bir Çekim Yasası planlayıcısı kullanmaya karar verdim

Hayatımın gidişatını değiştirmek istediğimi düşünüyordum. Bu Çekim Yasası planlayıcısında 'Para sorun olmasaydı ne yapardınız' gibi yönlendirmeler ya da sorular vardı.

Sadece kişisel finans konusunda bilgi sahibi olmak bile cebinize giren para üzerinde çok büyük bir etki oluşturabilir."

1 MİLYONDAN FAZLA ABONESİ VAR

Shah, Aralık 2021'de kişisel finans ve kişisel gelişim hakkında YouTube videoları hazırlamaya başladı ve şu anda YouTube'da 1 milyondan fazla abonesi var. Bu başarı, yatırım bankacılığı işini bırakmasına neden oldu.

Shah şu anda YouTube videolarından para kazanarak, kurslar ve ürünler satarak, kurumsal konuşmalar yaparak ve markalarla ortaklık kurarak 1 milyon doların üzerinde para kazanıyor.