Yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlardaki stopaj yani tevkifat oranları yeniden düzenlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yatırım fonu kazançlarının vergilendirilmesinde değişikliğe gidildi. Özellikle hisse senedi yoğun fonlar ve serbest fonlar için getirilen yeni oranlar, yatırımcıların net kazancını doğrudan etkileyecek. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yeni stopaj oranı yüzde 17,5 oldu.

HABERİN ÖZETİ Yatırım fonlarına yeni vergi düzenlemesi! Bugünden itibaren uygulanacak Yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlardaki stopaj oranları, hisse senedi yoğun fonlar ve serbest fonlar özelinde yeniden düzenlendi. Yeni stopaj oranı %17,5 oldu. Hisse yoğun fonlar ve uzun vadeli bazı fonlarda %0 stopaj oranı korunacak. İki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonlarından elde edilen kazançlarda %0 vergi oranı uygulanmaya devam edecek. Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem görmeyen serbest fonlar bu istisnanın dışında tutuldu. Kapsam dışındaki diğer yatırım fonu kazançları için vergi oranı %17,5 olarak uygulanacak. Bugünden önce alınmış fonlar yeni stopaj oranından etkilenmeyecek, ancak fon üzerine ekleme yapılırsa etkilenecek.

Hisse yoğun fonlarla uzun vadeli bazı fonlarda yüzde 0 stopaj oranı korunurken, diğer fon kazançlarından yüzde 17,5 oranında stopaj vergisi alınacak. Yapılan düzenlemeyle, hisse senedi yoğun fonlarla iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonlarından elde edilen kazançlarda yüzde 0 vergi oranı uygulanmaya devam edecek.

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem görmeyen serbest fonlar bu istisnanın dışında tutuldu. Kapsam dışındaki diğer yatırım fonu kazançları için vergi oranı yüzde 17,5 olarak uygulanacak.

Fon Türü Stopaj Oranı Notlar Hisse Yoğun Fonlar %0 Uzun vadeli Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (2 yıldan fazla elde tutulan) %0 Gayrimenkul Yatırım Fonları ile birlikte Gayrimenkul Yatırım Fonları (2 yıldan fazla elde tutulan) %0 Girişim Sermayesi Yatırım Fonları ile birlikte Diğer Yatırım Fonu Kazançları (Kapsam dışı) %17,5 TEFAS'ta işlem görmeyen serbest fonlar bu istisnanın dışındadır.

BUGÜNDEN İTİBAREN UYGULANACAK

Alınan karar gereği, yayımı tarihinden itibaren iktisap edilen, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem görmeyen hisse senedi yoğun serbest fonların katılma paylarından elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek. Bugünden önce alınmış fonlar için yeni stopaj oranından etkilenilmeyecek. Ancak fonun üzerine ekleme yapılırsa stopaj oranından etkilenmiş olacak.