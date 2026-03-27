Yatırım fonlarına yeni vergi düzenlemesi! Bugünden itibaren uygulanacak

Resmi Gazete'de yayımlanan 11107 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yatırım fonu kazançlarına yönelik vergi düzenlemelerinde değişikliğe gidildi. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi kapsamında alınan bu kararla, özellikle yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar üzerindeki stopaj oranları yeniden belirlendi.

GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 08:59
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 09:40

Yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlardaki yani tevkifat oranları yeniden düzenlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yatırım fonu kazançlarının vergilendirilmesinde değişikliğe gidildi. Özellikle hisse senedi yoğun fonlar ve serbest fonlar için getirilen yeni oranlar, yatırımcıların net kazancını doğrudan etkileyecek. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yeni stopaj oranı yüzde 17,5 oldu.

Yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlardaki stopaj oranları, hisse senedi yoğun fonlar ve serbest fonlar özelinde yeniden düzenlendi.
Yeni stopaj oranı %17,5 oldu.
Hisse yoğun fonlar ve uzun vadeli bazı fonlarda %0 stopaj oranı korunacak.
İki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonlarından elde edilen kazançlarda %0 vergi oranı uygulanmaya devam edecek.
Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem görmeyen serbest fonlar bu istisnanın dışında tutuldu.
Kapsam dışındaki diğer yatırım fonu kazançları için vergi oranı %17,5 olarak uygulanacak.
Bugünden önce alınmış fonlar yeni stopaj oranından etkilenmeyecek, ancak fon üzerine ekleme yapılırsa etkilenecek.
Hisse yoğun fonlarla uzun vadeli bazı fonlarda yüzde 0 stopaj oranı korunurken, diğer fon kazançlarından yüzde 17,5 oranında stopaj vergisi alınacak. Yapılan düzenlemeyle, hisse senedi yoğun fonlarla iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonlarından elde edilen kazançlarda yüzde 0 vergi oranı uygulanmaya devam edecek.

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem görmeyen serbest fonlar bu istisnanın dışında tutuldu. Kapsam dışındaki diğer yatırım fonu kazançları için vergi oranı yüzde 17,5 olarak uygulanacak.

Fon TürüStopaj OranıNotlar
Hisse Yoğun Fonlar%0Uzun vadeli
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (2 yıldan fazla elde tutulan)%0Gayrimenkul Yatırım Fonları ile birlikte
Gayrimenkul Yatırım Fonları (2 yıldan fazla elde tutulan)%0Girişim Sermayesi Yatırım Fonları ile birlikte
Diğer Yatırım Fonu Kazançları (Kapsam dışı)%17,5TEFAS'ta işlem görmeyen serbest fonlar bu istisnanın dışındadır.

BUGÜNDEN İTİBAREN UYGULANACAK

Alınan karar gereği, yayımı tarihinden itibaren iktisap edilen, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem görmeyen hisse senedi yoğun serbest fonların katılma paylarından elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek. Bugünden önce alınmış fonlar için yeni stopaj oranından etkilenilmeyecek. Ancak fonun üzerine ekleme yapılırsa stopaj oranından etkilenmiş olacak.

