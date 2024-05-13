Yatırımcı araç almaktan vazgeçti, fiyatlar düştü

13 May 2024 11:27 - Güncelleme : 13 May 2024 11:29

Otomobil almak isteyenler tasarruflarını farklı yatırımlara yönlendirdi. Malatya’da ikinci el araç piyasasında alımlar yüzde 10’lara varan fiyat düşüşü yaşadı. Satıcılar ise Kurban Bayramı öncesinde hareketlilik yaşanmasını bekliyorlar.

“KORSANDAN ARAÇ ALMAYIN”

Galerici esnaflarından Fevzi Kocaman, satışların yavaş seyrettiğini belirterek şunları kaydetti:

“Piyasa çok az bir miktarda düştü. Satışlar ağır faizler yüksek. Artık ikinci el yatırım aracı olmaktan çıkarak ihtiyaca döndü. Vatandaşlar parasını farklı şekillerde değerlendiriyor.

Yine de şükür diyoruz çark dönüyor mu dönüyor, temiz araç her zaman satılıyor. Öte yandan vatandaşlarımızdan korsan satıcılardan alışveriş yapmamasını rica ediyoruz."

FİYATLAR YÜZDE 10 GERİLEDİ

Galericiler Sitesi Denetim Kurulu Başkanı Başkan Göksel Levent, Kurban Bayramı öncesi ikinci el araç fiyatlarında yüzde 10’luk düşüş yaşandığını ifade etti.

Levent satışlarda sıkıntı olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

“Sektörde fiyatların yüzde 10 gerilediğini görüyoruz. Buna rağmen satışlarda sıkıntı var, esnaf satış yapamıyor. Otomotiv piyasası yatırım aracından çıkarak ihtiyaca dönüştü. Vatandaş krediye ulaşmakta da sıkıntı yaşıyor.

Nakit parası olanlar da parasını farklı şekillerde değerlendirerek araç alımında bulunmuyor. Önümüzdeki Kurban Bayramı’nda hareketlilik bekliyoruz. Şu anda tam araç alma zamanı.