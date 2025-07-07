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 | Bengü Sarıkuş

Yatırımcılar bekleyişte: Tesla hisseleri değer kaybediyor

Tesla hisseleri, CEO Elon Musk'ın yeni bir siyasi parti kurma planlarını açıklamasının ardından piyasa öncesi işlemlerde gerileme gösterdi. Hisse senedi yüzde 7.13 değer kaybetti.

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Yatırımcılar bekleyişte: Tesla hisseleri değer kaybediyor
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 12:34
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 12:34

, CEO , hafta sonu yaptığı açıklamada partinin adının “Amerika Partisi” olacağını ve “sadece 2 ya da 3 Senato koltuğuna ve 8 ila 10 Meclis bölgesine” odaklanabileceğini söyledi. Bunun “tartışmalı yasalar üzerinde karar verici oy olarak hizmet etmek ve halkın gerçek iradesine hizmet etmelerini sağlamak için yeterli olacağını” öne sürdü.

Yatırımcılar bekleyişte: Tesla hisseleri değer kaybediyor

Milyarderin siyasete katılımı için bir tartışma konusu olmuştur. Musk bu yılın başlarında Hükümet Verimliliği Dairesi'nin bir parçasıydı ve ABD Başkanı Donald Trump ile yakın bir şekilde çalıştı. Bu durum 'nın markasına potansiyel olarak zarar verdiği düşünülen bir hareket oldu. Musk, Mayıs ayında DOGE'den ayrıldı ve bu da Tesla'nın hisselerine bir miktar yardımcı oldu.

Yatırımcılar bekleyişte: Tesla hisseleri değer kaybediyor

YATIRIMCILAR TEDİRGİN

Şimdi ise teknoloji milyarderinin siyasi arenaya yeniden dahil olması yatırımcıları tedirgin ediyor. Wedbush Securities'in teknoloji araştırmaları küresel başkanı Dan Ives Pazar günü yayınladığı bir notta, “Çok basit bir şekilde Musk'ın siyasetin derinliklerine dalması ve şimdi de Beltway müesses nizamını ele geçirmeye çalışması, Tesla yatırımcılarının/hissedarlarının Tesla hikayesi için bu kritik dönemde almasını istedikleri yönün tam tersidir. Musk'ın çekirdek destekçileri ne olursa olsun Musk'ı her fırsatta destekleyecek olsa da, birçok Tesla yatırımcısında Musk'ın siyasi yolda ilerlemeye devam etmesinden dolayı daha geniş bir yorgunluk hissi var." dedi.

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