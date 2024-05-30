Yatırımcılar dikkat! Altın düşüyor... İşte 30 Mayıs 2024 altın fiyatları...

30 May 2024 07:33 - Güncelleme : 30 May 2024 07:39

Altının onsu, uluslararası piyasalarda akşam saatlerinde 2 bin 340 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1 artışla 2 milyon 434 bin 999,50 liraya çıktı.

Serbest piyasada gram altın şu sıralar 2 bin 423 TL'den, çeyrek altın ise 3 bin 991 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA İNİŞLİ ÇIKIŞLI SEYİR

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 30 Mayıs 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

30 MAYIS 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.423,35

Satış 2.423,75

30 MAYIS 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 3.923,00

Satış 3.991,00

30 MAYIS 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 7.872,00

Satış 7.975,00

30 MAYIS 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 15.695,00

Satış 15.901,00

30 MAYIS 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış2.335,81

Satış 2.336,18