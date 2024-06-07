Yatırımcılar dikkat! Altın yükseliyor! İşte 7 Haziran 2024 altın fiyatları...

07 Haziran 2024 07:26 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 09:32

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 446 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 456 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,1 düşüşle 2 milyon 446 bin lira oldu.

Altın fiyatları güne yine yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın 2 bin 468,66 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 065,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 7 Haziran 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

7 HAZİRAN 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.468,38

Satış 2.468,66

7 HAZİRAN 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 3.996,00

Satış 4.065,00

7 HAZİRAN 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.015,00

Satış 8.120,00

7 HAZİRAN 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 15.983,00

Satış 16.192,00

7 HAZİRAN 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.381,79

Satış 2.382,06