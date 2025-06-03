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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Yatırımcılar dikkat! Belediyelerden milyonluk arsa satışları başlıyor

Belediyeler milyonluk satış için düğmeye bastı. Belediyeler ellerindeki arsaları satıyor. Bazılarının konumları değerli yerlerde olan arsalar milyonlarca lira muhammen bedelle satışa çıkacak.

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KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 15:44
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 15:44

Türkiye genelinde belediyeler arsa satışlarına hız kesmeden devam ediyor. Resmî Gazete’de yayımlanan son ilanlara göre İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Nevşehir ve İzmir’de çeşitli mahallelerde belediyeye ait arsalar satışa çıkarıldı. Açıklanan muhammen bedeller doğrultusunda belediyelerin kasasına yaklaşık 633 milyon lira girmesi bekleniyor.

İSTANBUL’DA 45 MİLYONLUK ARSA SATIŞI

İstanbul’un Silivri ilçesinde yer alan Çanta-Balaban ve Kavaklı-İstiklal mahallelerinde toplam 5 arsa satışa sunuldu. Bu arsaların muhammen bedelleri toplamda 45 milyon 842 bin 968 lira olarak belirlendi.

Yatırımcılar dikkat! Belediyelerden milyonluk arsa satışları başlıyor
Yatırımcılar dikkat! Belediyelerden milyonluk arsa satışları başlıyor
Yatırımcılar dikkat! Belediyelerden milyonluk arsa satışları başlıyor
Yatırımcılar dikkat! Belediyelerden milyonluk arsa satışları başlıyor

TEKİRDAĞ ÇORLU’DA 53 MİLYON LİRALIK 7 ARSA

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Muhittin, Nusratiye, Silahtarağa, Yenice ve Şahpaz mahallelerinde bulunan 7 arsa da satış listesinde yer aldı. Bu arsaların toplam bedeli 53 milyon 430 bin lira.

Yatırımcılar dikkat! Belediyelerden milyonluk arsa satışları başlıyor
Yatırımcılar dikkat! Belediyelerden milyonluk arsa satışları başlıyor
Yatırımcılar dikkat! Belediyelerden milyonluk arsa satışları başlıyor
Yatırımcılar dikkat! Belediyelerden milyonluk arsa satışları başlıyor
Yatırımcılar dikkat! Belediyelerden milyonluk arsa satışları başlıyor
Yatırımcılar dikkat! Belediyelerden milyonluk arsa satışları başlıyor
Yatırımcılar dikkat! Belediyelerden milyonluk arsa satışları başlıyor

YALOVA’DA TEK ARSA 338 MİLYON DEĞERİNDE

Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Balaban beldesinde ise tek bir arsa, oldukça yüksek bir bedelle satışa çıkarıldı. Söz konusu arsanın muhammen bedeli tam 338 milyon 219 bin 760 lira.

Yatırımcılar dikkat! Belediyelerden milyonluk arsa satışları başlıyor

NEVŞEHİR’DE 2 ARSA 31,5 MİLYON LİRAYA SATILACAK

Nevşehir’de Hoca Ahmet Yesevi ve Bağlıca mahallelerinde bulunan iki arsa için belirlenen toplam muhammen bedel 31 milyon 500 bin 525 lira.

Yatırımcılar dikkat! Belediyelerden milyonluk arsa satışları başlıyor

İZMİR ÇEŞME’DE 6 ARSA İÇİN 164 MİLYON LİRA

İzmir’in gözde turizm ilçesi Çeşme’de 6 arsa daha satışa çıkıyor. Bu arsalar için belirlenen toplam muhammen bedel ise 164 milyon lira.

Yatırımcılar dikkat! Belediyelerden milyonluk arsa satışları başlıyor
Yatırımcılar dikkat! Belediyelerden milyonluk arsa satışları başlıyor
Yatırımcılar dikkat! Belediyelerden milyonluk arsa satışları başlıyor
Yatırımcılar dikkat! Belediyelerden milyonluk arsa satışları başlıyor

Tüm satış ilanları incelendiğinde, belediyelerin gerçekleştireceği bu arsa satışlarından elde etmeyi planladığı toplam gelir 632 milyon 993 bin 253 lira olarak hesaplandı.

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