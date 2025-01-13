Yatırımcılar dikkat! Deutsche Bank o yatırım aracını işaret etti: Tam 12 yatırım tavsiyesi verdi

13 Ocak 2025 16:32 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 16:33

Deutsche Bank'ın araştırma birimi kurlarla ilgili raporunda birçok tavsiye yayımladı. Banka gümüşte de alım tavsiyesi verirken emtialarla ilgili de analizlerini açıkladı.

Deutsche Bank, 12 yatırım tavsiyesi verdi. Banka analistleri gümüş yatırımı tavsiyesinde bulundu. DEV BANKADAN "GÜMÜŞ ALIN" TAVSİYESİ Deutsche Bank analistleri gümüş yatırımı tavsiyesinde bulundu. DEUTSCHE BANK'IN YATIRIM TAVSİYELERİ İşte Deutsche Bank'ın yatırım tavsiyeleri; Çekya korunası ve Macaristan forintine karşı Polonya zlotisinde uzun pozisyon önerdi.

Dolar karşısında Meksika pesosunda satış tavsiye etti.

Dolar/Kanada doları tarafında uzun pozisyon

Kanada dolarına karşı dolarda uzun pozisyon önerisini açıkladı.

Yene karşı dolar tavsşye edildi.

Para birimleri sepetine karşı sterlinde satış tavsiyesinde bulundu.

İsveç kronuna karşın İsviçre frangı tavsiye etti.

Mısır lirasının bu yıl reel faizler açısından özellikle cazip olabileceğini söyledi.

Üç aylık uzun dolar/yuan tavsiyesi verdi.

Dolar karşısında euro satışı tavsiyesi verdi. Volatilite enstrümanları önerileri; Dolar/Kanada doları tarafındaki enstrümanda satış,

Dolar/İsviçre frangı enstrümanında alım önerisi,

Yeni Zelanda para birimine karşı Avustralya doları önerisinde bulundu. İlgili Haberler İslam Memiş açıkladı: Yatırımcıların haftası olacak! "Altın ve bitcoin yan yana, euronun ucuzluğu sinyal veriyor"