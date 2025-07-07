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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Yatırımcılar dikkat! İstanbul dahil 4 ilde dev arsa satışı: Resmi Gazete’de yayımlandı

Arsa satışlarında ihale süreci hız kesmeden sürüyor. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlara göre farklı illerdeki taşınmazlar satışa çıkarıldı.

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KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 13:21
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 13:21

’de yayımlanan bilgilere göre , , ve ’ta kamuya ait taşınmazların satışına ilişkin ihaleler düzenlenecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile çeşitli kamu kurumlarının mülkiyetindeki değerli arsalar, belirlenen tarihlerde ihaleyle yeni sahiplerini bulacak.

ÇATALCA’DA 103 DÖNÜM ARAZİ SATIŞTA

Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul’un Çatalca ilçesi Ova Yenice Mahallesi sınırları içindeki toplam 103.923,67 metrekarelik araziyi satışa çıkarıyor. 132 ada üzerinde yer alan 11 parselden oluşan taşınmazlar bir bütün halinde ihaleye sunulacak. İhale 21 Temmuz 2025 tarihinde saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

Tahmini bedel: 155 milyon 885 bin 505 TL

Geçici teminat: 4 milyon 676 bin 565 TL

Yatırımcılar dikkat! İstanbul dahil 4 ilde dev arsa satışı: Resmi Gazete’de yayımlandı

KONYA SELÇUKLU’DA KONUT İMARLI DEV ARSA KDV’SİZ SATILACAK

Konya'nın Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nde yer alan 21.519,73 metrekare büyüklüğündeki konut imarlı arsa da satış listesinde yer alıyor. 43704 ada 4 parselde bulunan , KDV'den muaf şekilde satışa çıkarılacak.

İhale tarihi: 22 Temmuz 2025, saat 15:00

Tahmini bedel: 215 milyon 198 bin TL

Satış şekli: Tamamı peşin

Yatırımcılar dikkat! İstanbul dahil 4 ilde dev arsa satışı: Resmi Gazete’de yayımlandı

NİĞDE’DE SANAYİ ALANI ARSA TAKSİTLİ SATILACAK

Niğde Merkez İlhanlı Mahallesi'nde yer alan 35.443,22 metrekare büyüklüğündeki sanayi alanı imarlı arsa 202 milyon 26 bin 354 TL bedelle satışa çıkıyor.

İhale tarihi: 22 Temmuz 2025, saat 11:00

Ödeme şekli: %50 peşin, kalan %50’si 20 ayda 20 eşit taksitle, yasal faizli

Yatırımcılar dikkat! İstanbul dahil 4 ilde dev arsa satışı: Resmi Gazete’de yayımlandı

SİVAS’TA 6 AYRI PARSEL SATIŞTA

Sivas'ta üç farklı mahallede yer alan toplam 6 parsel satışa konu olacak. Alibaba Mahallesi’nde 3399 ada üzerindeki 4 parselin yanı sıra Kardeşler Mahallesi'nde 6749 ada 1 parsel ve Kılavuz Mahallesi'nde 6129 ada 3 parselde bulunan taşınmazlar için ihale 18 Temmuz 2025 tarihinde saat 16:00’da başlayacak.

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#Ekonomi
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