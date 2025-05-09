Yatırımcılar dikkat! Uzman isimden para kazandırma tüyosu: Uzun vadede çok kazandırıyor

Yatırımcılar altın ve gümüş fiyatlarını yakından takip ediyor. Son dönemde altındaki sert hareketler ilgiyle izlenirken, gümüş de dikkat çeken yükselişleriyle gündemdeki yerini koruyor. Ekonomist Devrim Akyıl, son yaptığı açıklama ile gümüşe ilişkin çarpıcı yorumlarda bulundu ve yatırımcılara kritik uyarılar yaptı.

Altın ve gümüş piyasalarına dair değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Devrim Akyıl, yatırımcılara dikkat çeken mesajlar verdi. Akyıl, ons altın için 3000 doların altına gelinmesi durumunda güçlü bir alım fırsatının doğabileceğini belirtti. Ancak şu an için grafiklerin kesin bir düşüş sinyali vermediğini ifade eden Akyıl, altın fiyatlarında bir süre daha yatay bir seyir izlenebileceğini öngördü.

GÜMÜŞTE UZUN VADELİ POTANSİYEL DİKKAT ÇEKİYOR

Gümüş piyasasına ilişkin olumlu görüşlerini devam ettiren Akyıl, 32-33 dolar seviyelerinin hala oldukça düşük olduğunu belirtti. Tarihsel veriler doğrultusunda, uzun yıllar boyunca 12 birim gümüşün bir birim altına eşdeğer olduğunu anımsatan Akyıl, günümüzde bu oranın 101-102 seviyelerine kadar çıktığına vurgu yaptı. Bu farkın kapanmasını beklediğini ifade eden Akyıl, "2026 yılı sonuna kadar bu oranın 50-60 seviyelerine gerilemesini bekliyorum. Bu da altın ve gümüşün birlikte değer kazanacağı anlamına gelir" şeklinde konuştu.

YATIRIMCILARA 'SABIR' UYARISI YAPTI

Yatırımcılara kısa vadeli dalgalanmalar karşısında paniğe kapılmamaları gerektiğini hatırlatan Akyıl, değerli metallerin uzun vadeli yatırım araçları olduğunu belirtti. Gümüş fiyatlarının kısa vadede geri çekilmeler yaşayabileceğini kaydeden Akyıl, bu seviyelerin uzun vadeli yatırım için fırsat sunduğuna dikkat çekti. "Emtia yatırımı sabır gerektirir, bugün alırsınız, belki bir-iki yıl sonra karşılığını alırsınız. Bu anlayışla hareket edilmeli" diyerek yatırımcılara uzun vadeli düşünülmesi gerektiği çağrısında bulundu.