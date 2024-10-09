Yatırımcıların gözdelerini kıyasladılar! Ev mi altın mı daha çok kazandırıyor?

09 Ekim 2024 12:03 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 13:47

Yatırım olarak konut mu altın mı, sorusu cevap buldu. Konut ve altın yatırımları, farklı profillerdeki yatırımcılara çeşitli avantajlar sunarken BETAM dikkat çeken bir analiz yayınladı. BETAM, son 7 yılda konut ve altın yatırımını mercek altına aldı, kazançları karşılaştırdı.

TOKİ 11 bin 771 TL taksitle ev sahibi yapacak! Dar gelirli konut müjdesiyle bayram edecek: Peşinat tutarı açıklandı

TOKİ 11 bin 771 TL taksitle ev sahibi yapacak! Dar gelirli konut müjdesiyle bayram edecek: Peşinat tutarı açıklandı

Son 7 yılda altın​ mı, konut​ mu çok kazandırdı, sorusu BETAM ile cevap buldu. Altın yatırımı, özellikle uzun vadede değerini koruma potansiyeli ve ekonomik belirsizliklere karşı güvenli bir liman olması nedeniyle Türkiye'de sıklıkla tercih ediliyor. Gayrimenkul de enflasyona karşı koruma sağladığı ve ekonomik dalgalanmalara karşı nispeten istikrarlı kaldığı için avantajlı bir yatırım​ olarak görülüyor. Vatandaşlar ise ev mi alınır altın mı, sorusunun cevabını merak ediyor. Bu kapsamda BETAM son 7 yılın analizini paylaştı.

EV Mİ ALINIR ALTIN MI?

Altın, binlerce yıldır para birimi, mücevher ve yatırım aracı olarak kullanılıyor. Altının, özellikle 19. yüzyılın sonlarından itibaren birçok ülke tarafından bir para birimi standardı olarak kullanılması, onun güvenli liman statüsünü pekiştirdi. Tarih boyunca zenginliğin sembolü olarak kabul edilen altın, günümüzde de hala güvenli liman yatırım aracı olarak görülüyor.

Konut yatırımım da uzun vadede değer artışı ve kira geliri potansiyeli ile öne çıkan bir yatırım aracı olarak en çok tercih edilenler arasında yer alıyor.

Ev ve altın, Türkiye'de yaygın olarak tercih edilen farklı getiri profillerine sahip iki önemli yatırım aracı olarak kabul gördü. BETAM, son 7 yılda konut ve altın yatırımının getirilerini karşılaştırdı.

SON 7 YILDA ALTIN MI, KONUT MU ÇOK KAZANDIRDI?

BETAM, son 7 yılda konut ve altın yatırımının altın yatırımından sonra en yüksek getirili ikinci yatırım aracı olduğunu açıkladı.

BETAM'ın uzman araştırmacısı Dr. Ögr.Üyesi Gökhan Şahin Güneş tarafından kaleme alınan analiz sonuçları şöyle;

2017 yılının ağustos ayında 100 m2'lik bir konut almak için ödenecek 236.328 TL'lik ortalama bir tutarın 2024 yılının ağustos ayındaki kira ve kiranın faiz getirisi dahil değerinin 3.350.650 TL oldu.

Eğer o dönemde konut alan birisi aldığı evde oturup onu kiraya vermeseydi evinin güncel değeri 2.973.155 TL olurdu.

Aynı dönemde ev almak yerine aynı tutarda yapılacak mevduat yatırımının değerinin 892.028 TL, döviz yatırımının değerinin 2.609.639 TL, borsa yatırımının değerinin 2.209.038 TL, altın yatırımının değerinin ise 4.307.192 TL olurdu.

Yatırımcı profili, risk toleransı ve hedefleri, hangi yatırım aracının daha uygun olduğunu belirlemede kritik faktörlerdir.