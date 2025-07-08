Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Yatırımcının gözdesi belli oldu! Haziran’ın en çok kazandıranı açıklandı

Haziran ayında yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu. Aylık en yüksek reel getiri Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS)'te oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 10:25

Haziran ayında, (), en yüksek reel getiriyi sağlayan aracı olarak öne çıktı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,73, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile hesaplandığında ise yüzde 2,82 oranında reel getiri sağlayan DİBS, yatırımcıların yüzünü güldürdü.

Yatırımcının gözdesi belli oldu! Haziran’ın en çok kazandıranı açıklandı

EURO VE MEVDUAT FAİZİ DE POZİTİF GETİRİ SAĞLADI

Yİ-ÜFE’ye göre değerlendirildiğinde, Euro yüzde 1,50, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,98 ve yüzde 0,62 oranlarında yatırımcısına reel kazanç sundu. Buna karşılık, Amerikan Doları yüzde 0,70 ve yüzde 2,16 ile yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE’ye göre yapılan değerlendirmede ise tablo biraz daha olumlu:

Euro yüzde 2,59, mevduat faizi yüzde 2,06, külçe yüzde 1,71 ve Amerikan Doları yüzde 0,36 oranlarında yatırımcısına kazandırırken, sadece BIST 100 endeksi yüzde 1,10 oranında kayıp yaşattı.

Yatırımcının gözdesi belli oldu! Haziran’ın en çok kazandıranı açıklandı

3 AYLIK DÖNEMDE ALTIN ZİRVEDE

Üç aylık yatırım performanslarına bakıldığında, külçe altın açık ara en çok kazandıran yatırım aracı oldu.

  • Yİ-ÜFE bazında %10,35
  • TÜFE bazında ise %12,33 oranında reel getiri sağladı.

Aynı dönemde, BIST 100 endeksi yatırımcısını en fazla zarara uğratan yatırım aracı olarak öne çıktı.

  • Yİ-ÜFE ile %14,03
  • TÜFE ile %12,49 oranında değer kaybı yaşandı.
Yatırımcının gözdesi belli oldu! Haziran’ın en çok kazandıranı açıklandı

YILIN İLK YARISINDA ALTINA GÜVEN KAZANDIRDI

2025 yılının ilk altı ayı değerlendirildiğinde de külçe altın, güvenli liman olma özelliğini korudu.

  • Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %22,37
  • TÜFE ile indirgendiğinde ise %21,37 oranında reel getiri elde edildi.

Bu dönemde BIST 100 endeksi ise yatırımcılarını en çok zarara uğratan araç olmaya devam etti.

  • Yİ-ÜFE bazında %18,29
  • TÜFE bazında %18,96 oranında yatırımcı kaybı yaşadı.
Yatırımcının gözdesi belli oldu! Haziran’ın en çok kazandıranı açıklandı

YILLIKTA KÜLÇE ALTIN KAZANDIRDI

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %40,31, TÜFE ile indirgendiğinde ise %29,29 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %14,41, Euro %4,31 ve DİBS %0,16 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %2,62 ve BIST 100 endeksi %27,81 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) %5,43 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro %3,87, DİBS %7,70, Amerikan Doları %10,26 ve BIST 100 endeksi %33,48 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çalışan emekliler dikkat! SGDP emekli maaşına etki ediyor mu? Uzman isim açıkladı
Sözleşmeli personellerin maaş tavanları belli oldu: Bakan Şimşek imzaladı!
ETİKETLER
#dolar
#altın
#altın
#enflasyon
#yatırım
#döviz
#bıst 100 endeksi
#dibs
#külçe altın
#Altın Alım Satım
#1 Gram Altın
#Altın Alımı
#1 Euro
#1 Dolar
#Devlet İç Borçlanma Senetleri
#Getiri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.