Yatırımcının gözdesi belli oldu! Haziran’ın en çok kazandıranı açıklandı

Haziran ayında yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu. Aylık en yüksek reel getiri Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS)'te oldu.

Haziran ayında, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS), en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,73, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile hesaplandığında ise yüzde 2,82 oranında reel getiri sağlayan DİBS, yatırımcıların yüzünü güldürdü.

EURO VE MEVDUAT FAİZİ DE POZİTİF GETİRİ SAĞLADI

Yİ-ÜFE’ye göre değerlendirildiğinde, Euro yüzde 1,50, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,98 ve külçe altın yüzde 0,62 oranlarında yatırımcısına reel kazanç sundu. Buna karşılık, Amerikan Doları yüzde 0,70 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,16 ile yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE’ye göre yapılan değerlendirmede ise tablo biraz daha olumlu:



Euro yüzde 2,59, mevduat faizi yüzde 2,06, külçe altın yüzde 1,71 ve Amerikan Doları yüzde 0,36 oranlarında yatırımcısına kazandırırken, sadece BIST 100 endeksi yüzde 1,10 oranında kayıp yaşattı.

3 AYLIK DÖNEMDE ALTIN ZİRVEDE

Üç aylık yatırım performanslarına bakıldığında, külçe altın açık ara en çok kazandıran yatırım aracı oldu.

Yİ-ÜFE bazında %10,35

TÜFE bazında ise %12,33 oranında reel getiri sağladı.

Aynı dönemde, BIST 100 endeksi yatırımcısını en fazla zarara uğratan yatırım aracı olarak öne çıktı.

Yİ-ÜFE ile %14,03

TÜFE ile %12,49 oranında değer kaybı yaşandı.

YILIN İLK YARISINDA ALTINA GÜVEN KAZANDIRDI

2025 yılının ilk altı ayı değerlendirildiğinde de külçe altın, güvenli liman olma özelliğini korudu.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %22,37

TÜFE ile indirgendiğinde ise %21,37 oranında reel getiri elde edildi.

Bu dönemde BIST 100 endeksi ise yatırımcılarını en çok zarara uğratan araç olmaya devam etti.

Yİ-ÜFE bazında %18,29

TÜFE bazında %18,96 oranında yatırımcı kaybı yaşadı.

YILLIKTA KÜLÇE ALTIN KAZANDIRDI

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %40,31, TÜFE ile indirgendiğinde ise %29,29 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %14,41, Euro %4,31 ve DİBS %0,16 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %2,62 ve BIST 100 endeksi %27,81 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) %5,43 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro %3,87, DİBS %7,70, Amerikan Doları %10,26 ve BIST 100 endeksi %33,48 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.