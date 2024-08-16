Yatırımcının yeni gözdesi gremse altın! Çeyrek altının 10 katına kadar çıkıyor, alan karını katlıyor! İşte gremse altın fiyatı

16 Ağustos 2024 16:04 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 16:06

Memur ve memur emeklisi maaş zammı hesabı enflasyon tahmini ile değişti! İşte memur ve memur emeklisi maaş tablosu...

Memur ve memur emeklisi maaş zammı hesabı enflasyon tahmini ile değişti! İşte memur ve memur emeklisi maaş tablosu...

FED faiz indirimleri yükselen döviz kuru ve ons altındaki gelişmelerle altın fiyatları 2022 yılından bu yana sürekli olarak artış yaşadı. Birimlerini korumak isteyenler ise kuyumcuların yolunu tuttu.

Külçe altından gram altına kadar çok sayıda seçeneği olan altın yatırımı özellikle küçük yatırımcının en çok tercih ettiği enstrüman oldu. Son dönemler ise yüksek değeri ve nadir bulunması ile karına kar katan gremse altın araştırılıyor.

YATIRIMIN YENİ GÖZDESİ GREMSE ALTIN

Özel bir altın türü olan gremse altın, çeyrek altının on katı büyüklüğü kadar ulaşıyor. Nadir bulunması ile dikkat çeken bu altın türü yarım altının beş katı ve tam altının iki buçuk katı büyüklüğünde. Piyasada büyük ilgi gören gremse altın, yatırımcılar arasında talep görüyor.

GREMSE ALTIN KAÇ LİRA?

Gremse altın diğer altın türleri gibi her zaman piyasada bulunmuyor. Maddi olarak diğer altın türleri ile kıyaslandığında fiyatıyla da dikkat çekiyor. Serbest piyasalarda gram altının alış fiyatı 2.667,52 TL iken, çeyrek altının alış fiyatı 4.363,00 TL. Gremse altın ise Şu anki alış fiyatı 42.858,66 TL olarak biliniyor.

Bu altın türünün bu kadar değerli olmasının nedeni piyasada son derece nadir bulunması. Değeri süreli artan ve gremse altın cazip bir yatırım aracı olarak görülüyor.

ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

FED'in beklentilerin altında gelen ve yüzde 2,9 olarak ölçülen ABD enflasyonuyla eylül ayında faiz indirimlerine gitmesi bekleniyor. Faiz indirimleri ise dolar karşısında değerli metallerinde değerlenmesi anlamına geliyor. Öte yandan dünyada artan jeopolitik riskler de altın fiyatlarını yukarı yönlü olarak destekliyor. Pek çok uzman gram altının yıl sonuna kadar 3 bin lira seviyesini aşmasını bekliyor.