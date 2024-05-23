Yatırımlık konut alıp satan için emlak vergisi ağırlaşıyor

23 May 2024 07:29 - Güncelleme : 23 May 2024 07:30

Konut sahiplerini ilgilendiren yeni düzenleme önümüzdeki günlerde Meclis'e geliyor. Emlak vergisi miktarı birden fazla evi olanlar ve yatırım amaçlı ev alıp satanlar için ciddi oranlarda artırılacak. Bununla beraber tapu harcı yükünün de ağırlaşması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve kurmaylarının çalışmalarını sürdürdüğü vergi reformu şekillenmeye başladı. Buna göre konutu yatırım olarak kullananların daha fazla vergi ödemesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak. Hali hazırda evini ilk 5 yıl elinde tutanlara vergi istisnası sağlayan düzenlemenin de kalkması bekleniyor.

KONUT FİYATLARINDA ARTIŞ ENDİŞESİ

Konut satışlarında vergilerin de piyasa bedelleri üzerinden hesaplanacağı iddia ediliyor. Bu kapsamda hem konut satanlar hem de konut alanlar yüklü vergilerle karşılaşabilir. Yeni düzenlemelerin konut fiyatlarında yeni bir zam dalgası oluşturmasından endişe ediliyor. Düzenlemenin, yasa çıktıktan sonraki satışlara uygulanacağı belirtildi.

Haziranın ilk haftasında TBMM’ye sunulması planlanan taslağın milyonlarca konut sahibini etkileyecek vergi değişikliği şöyle olacak: Mevcut düzenlemeye göre, satın alınan konut 5 yıl elde bekletilip 5’inci yıldan sonra satılırsa vergi ödenmiyor. Bu konut ilk 5 yıl içinde satılırsa Maliye, değer artış kazancı üzerinden yüzde 15-40 oranında vergi alıyor. Yeni düzenleme ile 5 yıl istisnasının kaldırılması bekleniyor. Satın alınan evin üzerinden 5-10 hatta 50 yıl da geçse satıldığı gün değer artış kazancı hesaplanıp vergisi alınacak.

Taslak düzenleme ile konut alım satımında belediyeden alınan ve gerçek değerin altında kalan rayiç bedel uygulamasının kaldırılacağı ifade ediliyor. Konutların güncel piyasa değeri esas alınacağı, güncel değerlerin de ekspertiz raporlarıyla belirleneceği belirtiliyor. Güncel fiyata geçilmesi konutunu satanlara ağır vergi yükü getirirken, alıcının ve satıcının ödediği yüzde 2’şerlik tapu harcında da artış yaşanmasına neden olabilir. Kayıt dışılığı önlemek için tapu harcının düşürülmesinin görüşüldüğü de belirtildi.

Taslak düzenlemeyle birden fazla evi olanların ikinci, üçüncü ve diğer evlerinden daha yüksek oranlarda Emlak Vergisi alınması da öngörülüyor. Örneğin iki evi olanlar, birinci evi için 5 bin lira vergi ödüyorsa ikinci evi için 7 bin 500 ya da 10 bin lira ödemek zorunda kalabilir. Tapu harcı tutarları da birden fazla evi olanlarda katlamalı olarak artabilir.