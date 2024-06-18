Yazılım devi Adobe 'müşterileri tuzağa düşürmekle' suçlanıyor! ABD dava açtı

18 Haziran 2024 13:25 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 13:24

ABD hükümeti, Adobe Inc. aleyhine, şirketin tüketicilere zarar veren uygulamalarda bulunduğu iddiasıyla dava açtı.

Bugün açılan davada, Adobe'nin müşterileri en kârlı abonelik planları hakkında bu planların temel koşullarını yeterince açıklamaktan yoksun olduğu iddia edildi.

Abonelik hizmetlerinin koşulları ve şartları söz konusu olduğunda Adobe'nin şeffaf olmadığı aktarıldı.

Federal Ticaret Komisyonu (FTC), firmanın bir yıllık abonelik süresi ve erken iptal için tetiklenecek ücretler de dahil olmak üzere şartlarını müşterilere açıkça açıklamadığını söyledi.

Kurum şikayetinde, Adobe'nin davranışını değiştirmeyi reddettiğini çünkü bunun şirkete finansal olarak zarar vereceğini söyledi.

ADOBE İDDİALARI REDDETTİ

Adobe ise davayla mücadele edeceğini söyledi.

Genel danışman ve baş güven sorumlusu Dana Rao, "Abonelik sözleşmelerimizin hüküm ve koşulları konusunda şeffafız ve basit bir iptal sürecimiz var," dedi.

FTC ise "iddialarını mahkemede çürüteceğiz" diyerek karşılık verdi.

1982 yılında kurulan Adobe, Adobe Photoshop da dahil olmak üzere fotoğraf ve PDF'leri düzenlemek için kullanılan yazılımlarla tanınıyor.

Şirket, 2012 yılı civarında müşterilerden aylık ya da yıllık ücret ödemelerini isteyen abonelik tabanlı bir satış modelini benimsedi. Ancak şikayete göre şirketin kayıt süreci net değil, bazı durumlarda müşterilerin bir yıllık ödeme taahhüdünde bulundukları açıklanmıyor ve ücret yüzlerce doları bulabildiği halde erken iptalin maliyeti belirtilmiyor.

Şikayette ayrıca, müşterilerin iptal etmeye çalışması halinde, şirketin onları "karmaşık bir süreçten" geçirdiği, şifrelerini yeniden girmelerini ve birden fazla açılır ekranda gezinmelerini istediği iddia ediliyor.

ADOBE 'TUZAĞA DÜŞÜRDÜ' DETAYI

FTC'nin Tüketiciyi Koruma Bürosu Direktörü Samuel Levine bir basın duyurusunda "Adobe gizli erken fesih ücretleri ve çok sayıda iptal engeliyle müşterileri yıllarca süren abonelikler için tuzağa düşürdü" dedi.

Levine, "Amerikalılar, şirketlerin abonelik kaydı sırasında topu saklamasından ve ardından iptal etmeye çalıştıklarında barikatlar kurmasından bıktı" diye ekledi.

Şikayette belirtilen uygulamalar, düzenleyicilerin geçen yıl Amazon'a karşı açılan bir davada tespit ettiği ve Better Business Bureau gibi kuruluşlara çok sayıda şikayete yol açan uygulamalara benziyor.

Kurum, Kaliforniya'daki federal mahkemede açılan şikayette, bazı durumlarda müşterilerin süreci başarıyla tamamladıklarına inandıklarını, ancak ücretlendirilmeye devam ettiklerini iddia etti.

Şikayette Adobe'nin yanı sıra 2018'den bu yana dijital pazara giriş ve satıştan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Maninder Sawhney ve Adobe'nin dijital medya işinin başkanı David Wadhwani'nin de adı geçiyor.

Hükümet, konuyu 2022 yılında incelemeye başladığını söyledi ancak "davalıların gelir etkileri nedeniyle Adobe'nin bazı yasadışı uygulamalarını düzeltmekten defalarca vazgeçtiklerini" iddia etti.

Mahkemeden Adobe'nin uygulamalarından men edilmesini ve yasanın her ihlali için mali cezalar verilmesini istedi.