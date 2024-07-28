Yedi önemli ekonomi kurumu yıl sonu dolar TL beklentisini paylaştı
TL varlıklarındaki yükseliş, döviz kurlarında düşüş beklentilerini doğurdu. Milyonlarca yatırımcı, ellerindeki varlıkları değerlendirmek amacıyla farklı yatırım araçları ararken dolar kurunun ne olacağı merak ediliyor. Yabancı kurumların 7 tanesi yıl sonu dolar tahminlerini duyurdu. Uzun bir süredir dar bir bant aralığında sıkışmış dolar TL için yıl sonu tahminleri güncellendi.
Yıl sonuna kadar döviz piyasasında yaşanabilecek olası dalgalanmalar yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Dolar TL son kapanışında yüzde 0,27 değer kaybederek 32,96 liraya düştü. Döviz kurlarındaki değişiklikleri yakından takip eden yatırımcıların gözü büyük kurumların Türkiye ekonomisine dair beklentilerine çevrildi. İşte 7 yabancı kurumdan yıl sonu dolar tahmini.
YABANCI KURUMLARDAN DOLAR TL TAHMİNİ
Dev yabancı kurumların piyasaya dair öngörüleri yatırımcılar için de önemli bir rehber niteliği taşıyor.
7 finansal kuruluş yıl sonu dolar/TL tahminlerini güncellendi. 7 kurum arasında en iyimser tahmin 32,5 TL en yüksek dolar kuru beklentisi ise 37 TL oldu.
DOLAR YIL SONUNDA KAÇ OLACAK?
İşte kurumların dolar/tl tahminleri:
WELLS FARGO
Yıl sonu dolar/TL tahmini 32,5 TL
COMMERZBANK
Yıl sonu dolar/TL tahmini 35 TL
HSBC
Yıl sonu dolar/TL tahmini 36 TL
MORGAN STANLEY
Yıl sonu dolar/TL tahmini 36 TL
FİTCH
Yıl sonu dolar/TL tahmini 36 TL
BNP PARİBAS
Yıl sonu dolar/TL tahmini 36 TL
DEUTSCHE BANK
Yıl sonu dolar/TL tahmini 37 TL
TCMB YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ
İçerde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dolar TL yıl sonu taminini 37,74’ten 37,36 TL’ye düşürdü.
12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 41,41’den 41,51’e çıktı.