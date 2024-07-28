Yedi önemli ekonomi kurumu yıl sonu dolar TL beklentisini paylaştı

28 Temmuz 2024 16:17 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 16:19

Dolar/TL için 7 farklı tahmin! Kurumlar tek tek açıkladı: En düşük seviye 33 liranın altında

Dolar/TL için 7 farklı tahmin! Kurumlar tek tek açıkladı: En düşük seviye 33 liranın altında

Altın, dolar ve borsa piyasalarının galibi belli oldu! İşte geçtiğimiz hafta en çok kazandıran yatırım

Altın, dolar ve borsa piyasalarının galibi belli oldu! İşte geçtiğimiz hafta en çok kazandıran yatırım

Yıl sonuna kadar döviz piyasasında yaşanabilecek olası dalgalanmalar yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Dolar TL son kapanışında yüzde 0,27 değer kaybederek 32,96 liraya düştü. Döviz kurlarındaki değişiklikleri yakından takip eden yatırımcıların gözü büyük kurumların Türkiye ekonomisine dair beklentilerine çevrildi. İşte 7 yabancı kurumdan yıl sonu dolar tahmini.

YABANCI KURUMLARDAN DOLAR TL TAHMİNİ

Dev yabancı kurumların piyasaya dair öngörüleri yatırımcılar için de önemli bir rehber niteliği taşıyor.

7 finansal kuruluş yıl sonu dolar/TL tahminlerini güncellendi. 7 kurum arasında en iyimser tahmin 32,5 TL en yüksek dolar kuru beklentisi ise 37 TL oldu.

DOLAR YIL SONUNDA KAÇ OLACAK?

İşte kurumların dolar/tl tahminleri:

WELLS FARGO

Yıl sonu dolar/TL tahmini 32,5 TL

COMMERZBANK

Yıl sonu dolar/TL tahmini 35 TL

HSBC

Yıl sonu dolar/TL tahmini 36 TL

MORGAN STANLEY

Yıl sonu dolar/TL tahmini 36 TL

FİTCH

Yıl sonu dolar/TL tahmini 36 TL

BNP PARİBAS

Yıl sonu dolar/TL tahmini 36 TL

DEUTSCHE BANK

Yıl sonu dolar/TL tahmini 37 TL

TCMB YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ

İçerde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dolar TL yıl sonu taminini 37,74’ten 37,36 TL’ye düşürdü.

12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 41,41’den 41,51’e çıktı.