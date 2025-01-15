Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam! İşte yeni tarife
Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ocak 2025 12:28 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 12:30
Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 39,65 ile yüzde 50 arasında zam yapılmasına karar verildi. Böylelikle araç çekme ücreti, özel taşıma ücreti ve ilave kilometre ücreti yeni tutarları belli oldu.
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, yediemin otopark ve araç çekme ücretlerinin zamlanmasına karar verildi. Araçların günlük otopark ve çekici ücretleri yeniden belirlendi.
YEDİEMİN OTOPARK VE ARAÇ ÇEKME ÜCRETLERİ YÜKSELDİ
UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşti. Toplantı sonrası yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 39,65 ile yüzde 50 arasında zamlandı.
Yeni tarifeler şöyle;
- Araç çekme ücreti 39,65 zamla 870 liradan 1215 liraya,
- 5 kilometreye kadar olan mesafede özel taşıma ücreti 870 liradan 1215 liraya,
- ilave kilometre ücreti ise 30 liradan 45 lira oldu.
Teklif kapsamında yediemin otopark günlük ücret tarifesi;
- motosikletlerde 45 liradan 65 liraya,
- otomobillerde 85 liradan 120 liraya
- , kamyonet, arazi taşıtı,
- minibüslerde 110 liradan 155 liraya,
- kamyon ve otobüslerde 165 liradan 230 liraya,
- iş makinelerinde ise 215 liradan 300 liraya çıktı.
Kaynak: tgrthaber.com