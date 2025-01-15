İstanbullular dikkat! Ulaşıma yüzde 35 zam geldi

15 Ocak 2025 10:54 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 11:11

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul'da toplu ulaşım için zam teklifi belli oldu. İBB, yüzde 35 oranında zam talebinde bulundu. İBB'nin zam teklifi kabul edildi. İşte zamla birlikte oluşan yeni fiyat tarifesi...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 oranında zam talebinde bulundu. İBB'nin zam teklifi kabul edildi.

YENİ FİYAT LİSTESİ...

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 35'lik zam ile birlikte oluşan fiyat tarifesi şu şekilde;

TOPLU TAŞIMA 2024 FİYAT TARİFESİ

Halihazırda uygulanan fiyat tarifesi şu şekilde:

Tam bilet: 20 TL

Öğrenci: 9.76 TL

Öğretmen ve 60 yaş: 14,32 TL

Öğrenci abonman: 282,5 TL

Tam abonman: 1569 TL

Metrobüs - Tam: 29,68 TL

Metrobüs - Öğretmen ve 60 yaş: 16,28 TL

Metrobüs - Öğrenci: 9,76 TL

Son dakika haberinin detayları gelecek...