Ekonomi
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Yemek siparişlerinde 'Ek ücret' dönemi bitti: Bakanlıktan milyonlarca tüketiciyi sevindiren karar!

Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni düzenleme hem restoranlar, de hem müşteriler için önem taşıyor. Düzenleme ile yemek siparişlerinde zorunlu ek ücret uygulamalarına son verildi.

GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 10:02

’nın hayata geçirdiği yeni düzenleme ile birlikte yemek sipariş platformlarının restoranlardan tahsil ettiği tüm hizmet bedellerinin şeffaf hale getirilecek. Aynı zamanda zorunlu ek ücret uygulamalarına son verilecek ve kampanya süreçlerinin gönüllülük esasına uygun olacak.

Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemeleriyle yemek sipariş platformlarında hizmet bedelleri şeffaf hale getirilecek, zorunlu ek ücretler kaldırılacak ve kampanya süreçleri gönüllülük esasına dayanacak.
Elektronik ticaret pazar yerleri tarafından restoranlardan tahsil edilen tüm bedellerin hizmet kalemleri bazında ayrıntılı olarak her bir restoranın kendi satıcı paneli üzerinden gösterilmesi zorunlu hale getirildi.
Temel hizmetler karşılığında ek bir bedel talep edilmesinin önüne geçildi ve kampanyalara katılımın tek başına bir ücretlendirme unsuru haline getirilmesi uygulamasına son verildi.
Kampanyalar, indirimler ve reklam gibi uygulamalara katılım tamamen gönüllülük esasına bağlandı, katılım sağlamayan restoranlara herhangi bir yaptırım uygulanmayacak.
YEMEK SİPARİŞ SİTELERİ İLE RESTORANLAR ARASINDAKİ İLİKİLERE ELEŞTİRİLER YOĞUNLAŞTI

Bakanlık, yemek sipariş hizmeti sunan elektronik pazar yerlerinin restoranlarla kurduğu ticari ilişkilere dair eleştirilerin yoğunlaştığına dikkat çekerek

"Son dönemde sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar ile kamuoyuna sıklıkla yansıyan şikayetlerde, yemek sipariş hizmeti sunan elektronik ticaret pazar yerlerinin restoranlarla kurduğu ticari ilişkilere yönelik eleştirilerin yoğunlaştığı görülmektedir. Ticaret Bakanlığımız, söz konusu gelişmeleri yakından ve hassasiyetle takip ederek; yapılan kapsamlı inceleme ve değerlendirmeler neticesinde önemli düzenlemelerin hayata geçirilmesini gerekli görmüştür.

Bu kapsamda; elektronik ticarette şeffaflığın en üst düzeye çıkarılması, hizmet bedellerinin açık, anlaşılır ve tam anlamıyla öngörülebilir hale getirilmesi, tüketicilerin eksiksiz ve doğru bilgilendirilmesi ile piyasa genelinde güven ortamının güçlü şekilde tesis edilmesi amacıyla aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır.

Elektronik ticaret pazar yerleri tarafından restoranlardan tahsil edilen tüm bedellerin, hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde, hizmet kalemleri bazında ayrıntılı olarak her bir restoranın kendi satıcı paneli üzerinden gösterilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Bu düzenleme sayesinde işletmeler ilk kez tüm maliyet bileşenlerini açık, net ve karşılaştırılabilir biçimde görebilecek; böylece ticari kararlarını daha sağlıklı ve bilinçli şekilde verebilecektir. Diğer taraftan, siparişin onaylanması aşamasında tüketiciye; siparişin restorandan kendisine ulaştırılması sürecinde tahsil edilen giderlerin komisyon, taşıma, görünürlük ve benzeri hizmet bedellerinden oluşabileceğine dair genel nitelikte ve bilgilendirici bir çerçeve sunularak şeffaflığın tüm ekosisteme yayılması amaçlanmaktadır" açıklamasını yaptı.

“EK BİR BEDEL TALEP EDİLMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLMEKTEDİR”

Yeni düzenleme ile birlikte restoranların kampanyayı açık ve şeffaf bildirmesinin zorunlu olacağının altı çizilerek "Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan düzenleme ile aracılık hizmetinin doğası gereği sunulması gereken pazar yeri tarafından siparişin alınması ve restorana iletilmesi, ödeme işlemleri ve temel altyapı gibi temel hizmetler karşılığında ek bir bedel talep edilmesinin önüne geçilmektedir. Kampanyalara katılımın tek başına bir ücretlendirme unsuru haline getirilmesi uygulamasına son verilerek, işletmeler üzerindeki mali yüklerin azaltılması hedeflenmiştir.

Öte yandan, sunulacak ek hizmetlerin ve bunlara ilişkin ücretlerin, kampanya öncesinde restoranlara açık ve şeffaf şekilde bildirilmesi zorunlu kılınarak ticari ilişkilerde güven tesis edilmektedir. İndirimli ve kampanyalı satışlarda komisyon hesaplamalarına ilişkin yaşanan karmaşıklıklar giderilmiş; sade, anlaşılır ve hakkaniyete dayalı bir sistem oluşturulmuştur. Böylece hem restoranlar hem de pazar yerleri açısından öngörülebilir ve dengeli bir mali yapı tesis edilmiştir.

Bu çerçevede; indirimin yalnızca restoran tarafından yapılması durumunda komisyon bedeli tüketici tarafından ödenen toplam tutar üzerinden hesaplanacak; indirimin restoran ve pazar yeri tarafından birlikte karşılanması halinde ise komisyon, tüketicinin ödediği tutara yalnızca pazar yeri tarafından sağlanan indirim tutarının eklenmesi suretiyle belirlenen tutar üzerinden hesaplanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

KAMPANYALAR GÖNÜLLÜK ESASINA BAĞLI OLACAK

Yapılan düzenleme ile birlikte kampanyaların gönüllülük esasına bağlı tutulacağına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Genelge ile getirilen en önemli kazanımlardan biri de restoranların kampanya, indirim, reklam ve benzeri uygulamalara katılımı tamamen gönüllülük esasına bağlanmış; bu uygulamalara katılmaya zorlanmalarının önüne açık ve net şekilde geçilmiştir. Katılım sağlamayan restoranlara herhangi bir yaptırım uygulanması mümkün olmayacaktır.

Ayrıca, sunulan ek hizmetlerin tamamen işletmenin onayına bağlı olması ve bu onayın istenildiği anda geri alınabilmesi sağlanarak, piyasa aktörleri arasındaki güç dengesi daha adil bir zemine oturtulmuştur. Ticaret Bakanlığımız, hayata geçirdiği bu düzenlemelerle yalnızca mevcut sorunları çözmekle kalmamakta; aynı zamanda elektronik ticaret ekosisteminde uzun vadeli güven, istikrar ve sürdürülebilir büyümenin temellerini sağlamlaştırmaktadır.

Şeffaflığın arttığı, ticari ilişkilerin netleştiği ve tüm tarafların haklarının dengeli biçimde korunduğu bu yeni dönemde, elektronik ticaretin daha sağlıklı bir zeminde gelişmeye devam edeceği değerlendirilmektedir. Ticaret Bakanlığımız, sektörde ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaçları yakından takip etmeye devam edecek; ihtiyaç duyulması halinde elektronik ticaret alanında güveni ve öngörülebilirliği artıracak ilave adımları aynı kararlılıkla hayata geçirmeyi sürdürecektir."

