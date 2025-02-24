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 | Murat Makas

Yeni 100 TL ve 10 TL banknotlar tedavüle giriyor: İşte değişiklikler ve detaylar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni 100 TL ve 10 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle çıkarıyor.

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Yeni 100 TL ve 10 TL banknotlar tedavüle giriyor: İşte değişiklikler ve detaylar
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 10:00

E9 Emisyon Grubu kapsamında piyasaya sürülecek olan VI. tertip 100 TL ve VII. tertip 10 TL banknotlarda önemli bir değişiklik dikkat çekiyor: Banknotlardaki imzalar güncellendi. Ancak fiziki tasarım ve teknik özellikler açısından bir farklılık bulunmuyor.

İMZALAR GÜNCELLENDİ

TCMB'nin yaptığı açıklamaya göre, yeni tertip banknotlarda imza değişikliği yapıldı:
•100 TL banknotlarda Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan'ın imzaları yer alacak.
•10 TL banknotlarda ise Başkan Dr. Fatih Karahan ile Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'ın imzaları bulunacak.

Bunun dışında, banknotların tasarımında, boyutlarında ve güvenlik unsurlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Yeni tertip banknotlar, halihazırda tedavülde olan banknotlarla aynı teknik özelliklere sahip olacak.

ESKİ VE YENİ BANKNOTLAR BİRLİKTE KULLANILABİLECEK

TCMB tarafından yapılan açıklamada, yeni tertip 100 TL ve 10 TL banknotların önceki tertip banknotlarla birlikte tedavülde olacağı belirtildi. Yani, vatandaşlar eski ve yeni tertip banknotları aynı anda kullanmaya devam edebilecek.

BANKNOT DEĞİŞİKLİKLERİ NEDEN YAPILIYOR?

Banknotlardaki imza değişiklikleri genellikle Merkez Bankası yönetiminde yapılan atamalar ve değişikliklerle birlikte gerçekleştirilir. Son olarak 2024 yılı başında TCMB Başkanlığı'na Dr. Fatih Karahan atanmıştı. Başkan ve başkan yardımcılarının değişmesiyle birlikte, banknotlarda da yeni yöneticilerin imzalarının yer alması gerekiyor.

VATANDAŞLAR İÇİN BİR DEĞİŞİKLİK VAR MI?

Yeni tertip banknotlar, eski banknotlarla birebir aynı olacağından, vatandaşlar açısından herhangi bir kullanım değişikliği söz konusu değil. Banknotların alım gücü, değişim süreci veya dolaşımda olan miktarı konusunda bir farklılık bulunmuyor.

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