Yeni av sezonu için geri sayım! Avlanma yasağı bitiyor: İşte avcılık ücreti

06 Ağustos 2024 14:36 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 14:42

Dünya haritasını sil baştan düzenletecek keşif: Avrupa ve Kuzey Amerika aslında tek kıta!

Dünya haritasını sil baştan düzenletecek keşif: Avrupa ve Kuzey Amerika aslında tek kıta!

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024-2025 av sezonu için açıklamada bulundu. 2024-2025 av sezonunun başlangıç tarihleri ve avlanma usul ve esasları belli oldu. Av döneminde geçerli olacak kurallar netleşti.

2024-2025 AV SEZONUNU BAŞLIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığından av sezonu açıklaması geldi.

Av sezonu, Ege ve Marmara bölgelerinde 10 Ağustos'ta, Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz bölgelerinde 24 Ağustos'ta, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 31 Ağustos'ta başlıyor.

Çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) av yapılabilecek.

Yeni av sezonu, bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avıyla başlayacak.

Yaban domuzu ve 1. grup kuşlar ile 3. grup kuşların avı ilave olarak salı günü de yapılabilecek.

2024 YILI AVLANMA HARCI NE KADAR?

Eski adıyla av tezkeresi adı verilen belgeye şu an avcılık belgesi deniliyor. Tarım ve Orman Bakanlığına başvurarak alınır.

Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sistemi'nden (AVBİS), Avcı Avlakta mobil uygulamasından (AVA) ve 0850 888 06 06 numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra genel ve devlet avlaklarda avlanabilecek.