Yeni BİM 27-30 Ekim aktüel ürünler kataloğu 2026 afişi: Gardırop, sırt çantası, spring puf, çaydanlık ve çelik tencere geliyor

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İstanbul
BİM 27-30 Ekim aktüel kataloğu broşürü belli oldu. Ev dekorasyon ürünlerinden, küçük mutfak malzemelerine, temel gıdadan temizliğe onlarca çeşit ürün raflarda yerini almaya hazırlanıyor. 20’li Kağıt Havlu 259 TL, 48’li Tuvalet Kağıdı 359 TL, Yağ Çözücü Leke Çıkarıcı 99 TL’den satılacak. Ledli Motosiklet Sırt Çantası 4.990 TL, Sünger Dolgulu Puf 1.990 TL, 4 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop 13.490 TL, Ledli Vitrin Kitaplık 12.290 TL’den satışa çıkacak. Renkli Kare Saklama Kabı Seti 179 TL, 4’lü Yemek Taşıma Kabı 199 TL, Silikon Muffin Kalıbı 65 TL, 2 Katlı Tekerlekli Organizer 179 TL, 6’lı Kahve Yanı Su Bardağı 149 TL, 6’lı Çay Bardağı Seti 159 TL, Desenli Porselen Pasta Tabağı ise 399 TL olacak. 1450 cc Yuvarlak Kapaklı Borcam Tencere 189 TL’den müşterileri bekleyecek. İşte, ŞOK 27-30 Ekim aktüel ürünler kataloğu 2026…
4 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop: 13.490 TL
LED'li Vitrin Kitaplık: 12.290 TL
Tek Çekmeceli Kitaplık Vitrin: 8.490 TL
LED'li Motosiklet Sırt Çantası: 4.990 TL
Sepetli Çok Amaçlı Dolap: 4.500 TL
Spring Puf: 1.990 TL
Midi Çaydanlık: 1.890 TL
Derin Çelik Tencere (~24 cm): 1.690 TL
Derin Çelik Tencere (~20 cm): 1.650 TL
Kalpten Kalbe Porselen Kahve Fincan Takımı (6'lı): 999 TL
Dana Baton Kavurma (1 kg): 999 TL
Mont Erkek: 799 TL
Karnıyarık Tencere (32 cm): 699 TL
Sweat: 499 TL
Tüylü Yolluk (80x150 cm): 499 TL
Çantalı Parfüm (100 ml): 449 TL
Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (1000 g): 439 TL
Premium Bebek Bezi Aylık Paket: 425 TL
Desenli Porselen Pasta Tabağı Seti (~19 cm): 399 TL
Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri (1000 g): 379 TL
Toz Deterjan (10 kg): 379 TL
Banyo Paspas Takımı (2'li): 369 TL
Tuvalet Kağıdı (48'li): 359 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 359 TL
Peluş Battaniye (80x80 cm): 349 TL
Tam Fermuarlı Polar Erkek: 329 TL
Tam Fermuarlı Polar Kadın: 329 TL
Dana Kangal Sucuk (500 g): 329 TL
Dana Döner (500 g): 309 TL
Bölmeli Organizer Kutu (16 L): 299 TL
Sprey Mop Set: 299 TL
İyi Toplu Keçe Terlik (Erkek): 299 TL
İyi Toplu Keçe Terlik (Kadın): 299 TL
Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Erzincan Tulum Peyniri (300 g): 299 TL
Tam Yağlı Edirne Beyaz Peyniri (500 g): 299 TL
Çift Kişilik Battaniye (180x220 cm): 289 TL
Çözünebilir Hindiba Kahve (150 g): 275 TL
Tam Yağlı Beyaz Peynir (1000 g): 269 TL
Kakaolu Fındık Kreması (920 g): 269 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 259 TL
Kağıt Havlu (20'li): 259 TL
Piliç Döner (1000 g): 259 TL
Tek Kişilik Battaniye (150x200 cm): 249 TL
Tam Fermuarlı Polar Çocuk: 249 TL
Masa Örtüsü (140x180 cm): 249 TL
Cookie Tart (400 g): 239 TL
Kahverengi Maskara: 229 TL
Çifte Kavrulmuş Tahin (1 kg): 229 TL
Yaprak Şekilli Salata Servis Seti: 219 TL
%3 Yağlı Yoğurt (3000 g): 209 TL
Yemek Taşıma Kabı (4 Katlı, 4x ~1500 ml): 199 TL
Ayak Peşpası (40x60 cm): 199 TL
Hyaluronik Asit Dolgunlaştırıcı Serum (30 ml): 199 TL
Kırışıklık Karşıtı UV Korumalı Nemlendirici Krem (40 ml): 199 TL
Tablet Çamaşır Deterjanı (30'lu): 195 TL
Kapaklı Yuvarlak Tencere (~1450 cc): 189 TL
Gravürlü Cam Kupa (3'lü): 189 TL
Matlaştırıcı Makyaj Sabitleme Spreyi (120 ml): 189 TL
Renkli Kare Saklama Kabı Seti: 179 TL
Renkli Dikdörtgen Saklama Kabı Seti: 179 TL
Tekerlekli Organizer (2 Katlı): 179 TL
El Havlusu (~50x100 cm): 179 TL
Fındık Kreması Çeşitleri (1000 g): 179 TL
Dana İzmir Köfte / Dana Trakya Köfte (250 g): 179 TL
Rendeli Narenciye Sıkacağı: 169 TL
Çay Bardağı (6'lı): 159 TL
%0,6 Yağlı Yoğurt (3000 g): 157 TL
Tam Yağlı Süzme Peynir (2x250 g): 159 TL
Renkli Dudak Balmı: 159 TL
Micellar Makyaj Temizleme Suyu (400 ml): 159 TL
Kahve Yanı Su Bardağı (6'lı): 149 TL
Bütün Fındıklı Tablet Çikolata (190 g): 149 TL
Sıvı Çamaşır Deterjanı (1500 ml): 149 TL
Hijyenik Ped Gece: 149 TL
Likit Far / Likit Bronzer: 149 TL
Labne (3x180 g): 149 TL
Bitter Çikolatalı Kakaolu Fındık Kreması (370 g): 149,50 TL
Dana Dilimli Sucuk (200 g): 149 TL
Soket Çorap Çeşitleri Kadın-Erkek: 139 TL
Marshmallowlu Bisküvi (420 g): 135 TL
Bölmeli Organizer Kutu: 129 TL
Hazır Kahve 3'ü 1 Arada (15'li): 129 TL
Vücut Losyonu (200 ml): 129 TL
Bambu Çubuklu Oda Kokusu (100 ml): 129 TL
Çikolata Soslu Kek (8x45 g): 125 TL
Rimli Desenli Sunum Tabağı (~15x27 cm): 119 TL
Kakaolu Helva (500 g): 119 TL
Sade Helva (500 g): 119 TL
Dudak Kalemi: 119 TL
Mega Boy Cips Çeşitleri (300 - 319 g): 115 TL
Bol Sütlü Çikolata (158,4 g): 110 TL
Gravürlü Cam Kayık Tabak (~29 cm): 109 TL
Kristalin Kahve Yanı Su Bardağı (2'li): 109 TL
Porsiyonluk Yuvarlak Güveç (6'lı): 109 TL
Diş Fırçası: 109 TL
Destekli İç Çamaşır Bustiyer: 109 TL
Ayaklı Kurabiyelik (~13,6 cm): 99 TL
Sürahi (~1,85 L): 99 TL
Rimli Desenli Sunum Tabağı (~10,5x24,5 cm): 99 TL
Derz Temizleyici / Yağ Çözücü / Leke Çıkarıcı (750 ml): 99 TL
Yüzey Temizlik Havlusu: 99 TL
Peynir Çeşitleri (200 g): 99 TL
Minis Drajeli Kurabiye (180 g): 99 TL
Büyüme Küpü (12x45 g): 95 TL
Şeftali & Ananaslı Kefir (1 L): 95 TL
Meyve Shot (4x80 ml): 99 TL
Kadın Tıraş Bıçağı (4'lü): 99 TL
Bebek Şampuanı (1 L): 99 TL
Nem Bombası Şampuan (600 ml): 99 TL
Beyaz Sirke (5 L): 95 TL
Kare Badya (~13,5 L): 89 TL
Askı Seti (5'li): 89 TL
Mattulü Cam Kupa (~250 cc): 89 TL
Klasik Çamaşır Suyu (3730 ml): 89 TL
Zarfı Mendil (6'lı): 89 TL
Duş Jeli (500 ml): 89 TL
Sıvı Geçirmez Lastikli Alez (Yastık için): 89 TL
Penye Şal (65x170 cm): 89 TL
Ev İçi Örme Patik: 89 TL
Body Mist (200 ml): 85 TL
Leopar Deodorant (150 ml): 85 TL
Toffee Nut Latte (1 L): 79,50 TL
Lor Peyniri (1000 g): 79 TL
Kahveli Proteinli Süt (500 ml): 79 TL
Piliç Kangal Sucuk (400 g): 79 TL
Meyve Topu (80 g): 75 TL
Sandviç Bisküvi (200 g): 75 TL
Sütlü Pötibör Bisküvi (700 g): 75 TL
Çıtır Kadayıflı Çikolata (93 g): 70 TL
Ayaklı Kurabiyelik (~11,5 cm): 69 TL
Renkli Saklama Kabı Çeşitleri (~1.500 ml): 69 TL
Gravürlü Cam Kayık Tabak (~23 cm): 69 TL
Portakal Aromalı Gazlı İçecek (2,5 L): 69,50 TL
%100 Meyve Suyu (1 L): 69,50 TL
Silindir Mendil (50'li): 69 TL
Göz Kalemi: 69 TL
Silikon Muffin Kalıbı (4'lü): 65 TL
Sirke Çeşitleri (500 ml): 65 TL
Sir Ağda Bandı (55'li): 64,50 TL
Bitki Çayı Çeşitleri (14'lü): 59,50 TL
Şeftali Aromalı Soğuk Çay (1 L): 59,50 TL
Limonata (1 L): 59,50 TL
Kremalı Bisküvi Çeşitleri (450 g): 59 TL
Sıvı Bulaşık Deterjanı (750 ml): 59 TL
Çocuk Soket Çorap Çeşitleri (2'li): 59 TL
Çilekli Mini Nuga Bar (240 g): 59 TL
Laktozsuz Süt (1 L): 57,50 TL
Cam Kase (~620 cc): 55 TL
Desenli Cam Saklama Kabı (~360 ml): 55 TL
Dolma Kapağı (~21 cm): 55 TL
El Kremi (75 ml): 55 TL
Süt Kremalı Kakaolu Bisküvi (330 g): 55 TL
Krem %18 Yağlı (200 ml): 49,50 TL
Vanilya Aromalı Gofret (350 g): 49 TL
Günlük Ped Uzun (40'lı): 49 TL
Ayran (1 L): 49,50 TL
Orman Meyveleri Aromalı Yumuşak Şeker (200 g): 49 TL
Kolay Tarama Spreyi (200 ml): 49 TL
Yüz Ağda Bandı (28'li): 49 TL
Çikolata Kaplı Meyve Bar (35 g): 47,50 TL
Çilekli Milkshake (285 ml): 47,50 TL
Cam Kase (~390 cc): 45 TL
%0,1 Yağlı Süt (1 L): 44,50 TL
Kakao Kremalı Bisküvi (249 g): 44 TL
Mısır Cipsi (135 g): 42,50 TL
Paprikalı Kraker (120 g): 41 TL
Mısır Cipsi (115 g): 39,50 TL
Ultra Çamaşır Suyu (694 ml): 39 TL
Tam Ruşeymli Bisküvi (240 g): 39,50 TL
Nohut Patlağı (102 g): 37,50 TL
Zeytinyağlı Islak Mendil (90'lı): 37,50 TL
Fırından Peynirli / Yeşillikli Kraker (70 g): 34,50 TL
Baharatlı Kraker (3x60 g): 34 TL
Kola Aromalı Patlayan Şekerli Çikolata (40 g): 29 TL
Antep Fıstıklı Çikolatalı Gofret (30 g): 29,50 TL
Çikolata Kaplamalı Meyveli Kek (50 g): 19,50 TL
Naneli Ayran (300 ml): 18,50 TL