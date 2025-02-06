Yeni istihdam paketi hazır! Gençlere ve kadınlara iş imkanı: Faruk Erdem destek miktarını tek tek açıkladı

06 Şubat 2025 10:02 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 10:02

2025'in 'Aile Yılı' ilan edilmesiyle birlikte yeni destek paketleri hayata geçiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan istihdam ve sosyal destek paketi kapsamında, üniversite öğrencileri, ev kadınları ve dezavantajlı gruplar için iş fırsatları oluşturuluyor. Anneler için ise çeşitli ödenekler artırılarak yeniden düzenlendi. Gazeteci Faruk Erdem bugünkü köşe yazısında "Annelere hem iş hem destek" başlığıyla bu düzenlemelerin detaylarını tek tek paylaştı.

Çalışan anneler için bakıcı desteği! 18 bin liralık destek ödemesi başvurusu nereden yapılır? İşte başvuru şartları

Çalışan anneler için bakıcı desteği! 18 bin liralık destek ödemesi başvurusu nereden yapılır? İşte başvuru şartları

14 gün çalışan öğrenciye 15 bin TL maaş! İŞKUR Gençlik Programı'nın detayları belli oldu: İşte başvuru şartları

14 gün çalışan öğrenciye 15 bin TL maaş! İŞKUR Gençlik Programı'nın detayları belli oldu: İşte başvuru şartları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle birlikte, aileyi güçlendirmeye yönelik yeni sosyal destek paketleri hayata geçiriliyor. Bu kapsamda, üniversite öğrencileri, ev kadınları ve dezavantajlı gruplar için iş fırsatları oluşturuluyor. Anneler için ise çeşitli ödenekler artırılarak yeniden düzenlendi.

ANNELER İÇİN DESTEKLER ARTIRILIYOR

Ev kadınlarının sosyal güvenceye erişimini kolaylaştıracak adımlar atılırken, çocuk bakım desteği gibi yardımların kapsamı genişletiliyor. Özellikle çalışmak isteyen anneler için esnek ve evden çalışma modelleri teşvik edilecek.

Gazeteci Faruk Erdem, köşe yazısında "Annelere Hem İş Hem Destek" başlığıyla bu düzenlemelerin detaylarını ele aldı. Annelere ve ailelere yönelik yeni fırsatların değerlendirildiği yazıda, sosyal destek paketlerinin kimleri kapsadığı ve nasıl yararlanılacağına dair önemli bilgiler yer alıyor.

KİMLER YENİ İŞ İMKANLARINDAN YARARLANACAK?

Yeni istihdam paketinin ilk aşamasında üniversite öğrencileri desteklenecek. Sonrasında ev kadınları, engelliler ve diğer dezavantajlı kesimler de bu fırsatlardan yararlanabilecek.

YARI ZAMANLI ÇALIŞAN ANNELERE DESTEK ARTIRILDI

İŞKUR tarafından yarı zamanlı çalışan annelere sağlanan destek ödemeleri, asgari ücret artışıyla birlikte güncellendi. Önceden 9.925 TL olan destek tutarı, 12.904 TL'ye yükseltildi. İlk doğumunu yaparak 2 ay yarı zamanlı çalışan anneler toplamda 25.808 TL ödeme alacak. Böylece asgari ücretle çalışan anneler aylık 23.956 TL, 2 ayda ise 47.912 TL gelir elde edecek.

ÖĞRENCİLERE KISMİ SÜRELİ İŞ FIRSATI

Yeni istihdam programı kapsamında, üniversiteler kendi öğrencilerine haftalık en fazla 3 gün çalışabilecekleri kısmi süreli iş imkanı sağlayacak. Programdan, hane geliri asgari ücretin 3 katının altında olan öğrenciler faydalanabilecek. Günlük 1.083 TL ödeme yapılacak ve 5 gün çalışan öğrencilere 5.415 TL, 14 gün çalışan öğrencilere ise yaklaşık 15.162 TL destek sağlanacak.

ANNELERİN DOĞUM PARALARI ARTTI

Çalışan annelere doğum izni süresince verilen geçici iş göremezlik ödeneği zamlandı. Önceden 49.784 TL olan en düşük ödeme, 64.724 TL'ye yükseldi. 16 haftalık doğum izni süresince annelere günlük ödenek sağlanmaya devam edilecek.

HANGİ ANNELER YARI ZAMANLI ÇALIŞABİLİYOR?

Doğum izni sonrası anneler, çocuk sayısına bağlı olarak belirlenen sürelerde yarım zamanlı çalışma hakkına sahip:

1. çocuk için 60 gün,

2. çocuk için 120 gün,

3. çocuk ve sonrası için 180 gün yarım çalışma imkanı bulunuyor.

Bu süreçte işveren annelere yarım maaş öderken, İŞKUR da brüt asgari ücret üzerinden yarım çalışma ödeneği sağlayacak.

BAKICI DESTEĞİ ARTIRILDI

Ankara, İstanbul ve İzmir'de tam zamanlı çalışan annelere sağlanan bakıcı desteği 15 milyon lirayı aşacak. Yeni destek tutarları şu şekilde:

Aylık 510 euro hibe,

Bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere 560 euro destek.

Bu destekler 20 ay boyunca devam edecek.

HER DOĞUMA ÖDEME YAPILACAK

Çalışsın ya da çalışmasın, tüm annelere doğum yardımı güncellendi:

İlk doğumda 5.000 TL tek seferlik nakdi yardım,

İkinci çocuk için 1.500 TL,

Üçüncü çocuk ve sonrası için 5.000 TL aylık destek sağlanacak.

Bu destekler, çocuk 5 yaşına gelene kadar devam edecek.

EMZİRME ÖDENEĞİ ARTIRILDI

Doğum yapan annelere verilen emzirme ödeneği (süt parası) her yıl artırılıyor. 2024 yılında 857 TL olan bu ödeme, 1.238 TL'ye yükseltildi. Emzirme ödeneğinden yararlanmak için annenin ya da eşinin sigortalı olması yeterli olacak.