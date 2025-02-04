Çalışma saatleri kısalıyor mu? Bakan Işıkhan canlı yayında açıkladı: Esnek çalışma modeli geliyor

04 Şubat 2025 17:18 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 17:18

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı canlı yayında esnek çalışma modeli ile ilgili devam eden çalışmaları ve sektörlere özel yapılacak düzenlemeleri duyurdu. Bakan Işıkhan, bu yeni modelin, sektörel ihtiyaçlara göre şekilleneceğini belirterek, iş dünyasında büyük değişikliklere yol açacak bu düzenlemenin detaylarını paylaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TRT Haber’de katıldığı canlı yayında esnek çalışma modellerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Pandemi sürecinde uzaktan, hibrit ve esnek çalışma uygulamalarının yaygınlaştığını belirten Işıkhan, bu dönüşümün iş dünyasında kalıcı hale gelmesi için yasal düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

YENİ ÇALIŞMA MODELLERİNE YASAL ZEMİN HAZIRLANIYOR

Bakan Işıkhan, dijitalleşmenin iş dünyasında büyük bir değişim oluşturduğunu vurgulayarak, klasik çalışma modellerinin artık yeterli olmadığını belirtti. Çalışan memnuniyeti, iş-yaşam dengesi ve verimlilik gibi unsurların yeniden ele alınması gerektiğini söyleyen Işıkhan, bu doğrultuda üç ana başlık üzerinde durduklarını açıkladı.

SEKTÖR BAZLI ÇALIŞMA YAPILIYOR

Bu çerçevede esnek çalışma ve hibrit modellerin yaygınlaştırılacağını ifade eden Işıkhan, özellikle bilişim, finans, eğitim, danışmanlık ve hizmet sektörlerinde uzaktan çalışmanın yerleşmesi için yasal düzenlemeler yapılacağını söyledi. İşçi haklarını koruyacak şekilde sosyal güvenlik ve çalışma sürelerine yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını belirten Işıkhan, dijital dönüşüme uygun serbest ve proje bazlı çalışma modellerine yönelik teşviklerin artırılacağını dile getirdi.

Yeni nesil çalışma anlayışının iş dünyasına entegrasyonu konusunda kapsamlı adımlar atılacağını belirten Bakan Işıkhan, bu dönüşümün çalışma hayatında verimliliği artıracağını ve çalışanların iş-yaşam dengesini güçlendireceğini ifade etti.