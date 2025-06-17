Yeni kanun teklifiyle yatırım teşviklerine sınırlama

AK Parti, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile bazı kanunlarda değişiklik içeren 21 maddelik kanun teklifini Meclis’e sundu. Kanun teklifi yatırımların teşvik edilmesini, Ar-Ge desteklerinin sınırlandırılmasını, serbest bölge avantajlarının genişletilmesini ve kıymetli madenler üzerindeki denetim ile cezaların artırılmasını hedefliyor.

AK Parti Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 21 maddelik kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu.

Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişikle yatırımların teşvik edilmesi amacıyla indirimli kurumlar vergisi uygulamasının indirim hakkının kullanılabileceği ilk hesap döneminden itibaren en fazla 10 hesap dönemi boyunca uygulanacağına ilişkin sınırlama getirilerek kurumlar vergisi indirim oranı yüzde 60 olarak belirleniyor.

Ayrıca, kazanç bulunmasına rağmen yararlanılmayan yatırıma katkı tutarlarının müteakip dönemlerde dikkate alınamayacağı kanuna ekleniyor. Yatırım teşvik belgesi kapsamında düzenlemeye konu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının yüzde 50’sini ve hak edilen yatırıma katkı tutarını geçmemek üzere; indirim hakkının kullanılabileceği ilk hesap dönemi dahil dördüncü hesap döneminin sonuna kadar kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya ve bu oranı sıfıra kadar indirmeye Cumhurbaşkanı yetkili kılınıyor.

5746 sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle, Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin gelir vergisi stopajı teşviki ve damga vergisi istisnası, aylık brüt asgari ücretin 24 katı ile sınırlandırılıyor. Bu tutarın üzerindeki ücretler teşvik kapsamı dışında bırakılarak, kalan tutar üzerinden belirlenen oranlarda vergi terkin edilmesi sağlanıyor.

Teknoloji geliştirme bölgeleri, Ar-Ge merkezleri ve araştırma altyapılarında görev yapan personelin ücretlerine sağlanan vergi istisna ve teşvikleri ise brüt asgari ücretin 40 katı ile sınırlandırılacak.

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununda yapılan değişiklikle ise, serbest bölgede üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bulundukları serbest bölge içine veya diğer serbest bölgelere yaptıkları ürün satışlarından elde ettikleri kazançlarının da gelir ve kurumlar vergisinden istisna ediliyor.

YETKİSİZ FAALİYETE PARA CEZASI

1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanına verilen yetkiler yeniden düzenlenerek, kıymetli madenlerin rafinajı ile ilgili işlemler maddeye ekleniyor. Söz konusu tüm eşya ve kıymetlerin izinsiz olarak yurttan çıkarılması veya yurda sokulması mahiyetinde ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre suç veya kabahat oluşturmadığı takdirde kişi, eşya ve kıymetlerin rayiç bedelinin yarısından iki katına kadar idari para cezasıyla cezalandırılacak. Faaliyet izni veya yetki belgesi alınması zorunlu olan konularda, gerekli izin veya belgeyi almaksızın yetkisiz şekilde faaliyette bulunanlar, 50 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılacak ve yetkisiz faaliyetin gerçekleştirildiği iş yerindeki tüm faaliyetler bir ay süreyle durdurulacak.