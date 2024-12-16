Yeni kıdem tazminatı en net oranı geldi! Özgür Erdursun çalışana kötü haberi verdi

16 Aralık 2024 16:16 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 16:16

İşçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık taban tutarı ve yıllık tavan tutarı yeni yılla birlikte değişecek. Çalışanları çok yakından il­gilendiren kıdem tazminatı 2025 tutarları hesaplanmaya başladı. Asgari ücretle artacak kıdem tazminatı tabanı ile memur zammı ile artacak kıdem tazminatı tavanını SGK Uzmanı Özgür Erdursun hesapladı. İşte 2025 kıdem tazminatı yeni tutarları.

Kıdem tazminatı hesaplama yöntemi, çalışanların gündeminde yer almaya devam ediyor. Kıdem tazminatı taban ve tavan miktarı, asgari ücret ve memur zammı ile değişecek. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem ve ihbar tazminatları hakkında konuşan Özgür Erdursun, kıdem tazminatı için net oran verdi.

YENİ KIDEM TAZMİNATI TUTARI KAÇ OLACAK?

Asgari ücretlerin belirlenmesi ile beraber kıdem ve ihbar tazminatlarında yeni düzenlemeler merak ediliyor. Çalışanları yakından il­gilendiren kıdem tazminatı, bir yıl için bir brüt ücret şek­linde hesaplanıyor.

31.12.2024’e kadar kı­dem tazminatı tavanı brüt 41.828,42TL olarak belirlendi. Gelir Vergisi olmayan kıdem taz­minatında sadece binde 7,59 oranın­da damga vergisi kesintisi ya­pılıyor.

KIDEM TAZMİNATININ TAVANI YÜZDE 12 ARTACAK

Kıdem Tazminatı tavanının yüzde 12 ar­tışla brüt 46.844TL civarında olacağını ifade eden Özgür Erdursun'un açıklamaları şöyle;

"Kıdem tazminatının bir tabanı var. Kıdem tazminatının tabanı 41.500 lira. 41.500 liranın üstünde aylık alan kişiler maksimum 41.500 lira net asgari ücretin kıdem tazminatına göre tazminatlarını alıyorlar. Kıdem tazminatının tavanı da yüzde 12 oranında artacak gibi gözüküyor. Yani 41.500 lira net kıdem tazminatının tabanının da biz 46.500 lira civarında olacağını düşünüyoruz.

Kıdem tazminatının tabanı düşük oranlarda arttığı için mesela yüzde 12 artış sonrası 2025 yılında 30 yıl çalışan birisinin alacağı para 1 milyon 394 lira olur. Bakın 30 yıl boyunca en yüksekten çalışan kişinin alacağı kıdem tazminatıyla geçmişte ev alınırdı, araba alınırdı ama 30 yıl boyunca en yüksekten maaşı 250.000 lira olsun, 300.000 lira olsun, 400.000 lira olsun yine bu kişinin alacağı primler yatırılırken 150.000 lira tavana göre yatırılıyor. Ama kıdem tazminatının brütü daha da düşük bir rakam. Devlet memuru aylığına göre

hesaplandığı için.

Bu nedenle kıdem tazminatları erimiş durumumda. Kıdem tazminatları tavanına da muhakkak devlet memurlarının aylıkları yüzde 12 oranında artacak ama bunu yüzde 25'e tamamlayabilirler. Bu tamamlama söz konusu olursa kıdem tazminatının da tamamlanması gerekiyor ki bir işe yarasın. Aksi halde çok da bir işe yaramaz."