Yeni nesil ödeme cihazı için son gün! Maliye Bakanı’na seslendi: Esnaf erteleme istiyor

10 Ocak 2025 09:37 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 09:45

İşletmelerin POS makinesi ile yazar kasayı birleştiren yeni nesil ödeme cihazına geçmeleri için bugün son gün. Esnaf, yüksek maliyetler ve cihaz yetersizliği nedeniyle yeni nesil ödeme sistemine geçişte zorlanıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, geçiş süresinin uzatılması için çağrı yaptı.

İşçi, esnaf ve çiftçi emekli zammı tutarları belli oldu! Yılbaşında böyle artacak

İşçi, esnaf ve çiftçi emekli zammı tutarları belli oldu! Yılbaşında böyle artacak

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, yeni nesil ödeme kaydedici cihazların alım süresinin uzatılması için çağrıda bulundu. Palandöken, piyasada henüz yeterli rekabet ortamının oluşmadığını, fiyatların oldukça yüksek olduğunu ve cihaz sayısının talebi karşılayacak düzeyde olmadığını belirtti.

"PİYASADA YETERLİ SAYIDA CİHAZ YOK"

Yeni nesil cihazların alınmasının bugünden itibaren zorunlu hale geldiğini hatırlatan Palandöken, "Esnafımız bu geçişe henüz hazır değil. Ayrıca piyasada yeterli sayıda cihaz bulunmadığı gibi fiyatlarda da rekabet sağlanabilmiş değil. Bu durum ciddi sıkıntılara yol açıyor" ifadelerini kullandı.

BENDEVİ PALANDÖKEN'DEN 'SÜRE UZATILMALI' ÇAĞRISI

TESK​ Başkanı, söz konusu sürecin en az altı ay daha uzatılmasının hem esnafın hem de cihazların işletilme sürecinin daha sağlıklı bir şekilde yönetilmesini sağlayacağını ifade etti. Palandöken, Maliye Bakanı’na seslenerek, "Yeni nesil ödeme cihazlarının kullanım süresinin makul bir süreyle, en az altı ay kadar ertelenmesi konusunda gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz" diye konuştu. Sürecin ertelenmesinin, hem cihaz temininde yaşanan sorunların çözülmesine hem de esnafın yükünün hafiflemesine katkı sağlayacağını belirten Palandöken, yetkililere bu konuda adım atma çağrısında bulundu.