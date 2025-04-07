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 | Kübra Çelepi

Yeni rapor alma dönemi başlıyor! Sürece dikkat edin: Eve kadar gelecekler

Milyonlarca çalışanı, hasta yakını ve engelli bireyi ilgilendiren çok önemli bir gelişme yaşandı. SGK 2025’te rapor parası ödemesini 70 milyar TL’ye çıkarmaya hazırlanırken, sağlık raporu alımıyla ilgili de tarihi bir adım atıldı. Kamu Denetçiliği Kurumu, yatağa veya cihaza bağımlılığı nedeniyle sağlık tesisine erişemeyen hastalara özel hastane ve bakım merkezinde kalsa dahi yerinde engelli sağlık kurulu raporu düzenlenebilmesi konusunda emsal karar verdi. Evinizden çıkamıyorsanız artık rapor için endişe etmeyin.

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KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
07.04.2025
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
07.04.2025
saat ikonu 12:11

SGK, rekor rapor parası ödemeye hazırlanıyor. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) yatağa bağımlı hastaların özel hastanelerde bile yerinde engelli sağlık kurulu raporu düzenlenebilmesi kararı aldı. SGK'nın bu kapsamda 2024 yılında 33.7 milyar TL ödediği rapor parasının 2025'te 70 milyara ulaşması bekleniyor. Yeni kararla birlikte özel hastanelerde kalan ya da evinden çıkamayacak durumda olan hastalar için, sağlık heyeti yerinde değerlendirme yapabilecek.

Yeni rapor alma dönemi başlıyor! Sürece dikkat edin: Eve kadar gelecekler

SGK REKOR RAPOR PARASI ÖDEMEYE HAZIRLANIYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, milyonlarca çalışanı, hasta yakını ve engelli bireyi ilgilendiren çok önemli bir gelişme yaşandı. SGK 2025’te rapor parası ödemesini 70 milyar TL’ye çıkarmaya hazırlanırken, sağlık raporu alımıyla ilgili de tarihi bir adım atıldı. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), yatağa ve cihaza bağlı hastalar için “yerinde engelli sağlık kurulu raporu” düzenlenmesinin önünü açtı.

SGK verilerine göre 2024 yılında:

  • 6 milyon 479 bin sağlık raporu düzenlendi
  • Toplamda 33 milyar 728 milyon TL rapor parası ödendi
  • Bu ödemenin 3,8 milyar TL’si iş kazası ve meslek hastalığı,
  • 21 milyar TL’si hastalık,
  • 8,9 milyar TL’si ise analık (doğum, gebelik izni) kapsamındaydı.

SGK, bu rakamın 2025’te iki katına çıkarak 70 milyar TL’ye ulaşmasını bekliyor.

Yeni rapor alma dönemi başlıyor! Sürece dikkat edin: Eve kadar gelecekler

ÖZEL HASTANEDE KALAN HASTAYA YERİNDE RAPOR

KDK’nın emsal niteliğindeki kararına göre, bir vatandaş geçirdiği beyin kanaması sonucu ventilatöre bağlı hale geldi. Özel bir hastanede kalan bu vatandaş için sağlık kurulu raporu düzenlenemediği gerekçesiyle başvurusu reddedildi. Konuyu değerlendiren KDK, “yerinde rapor düzenlenebilir” diyerek Sağlık Bakanlığı’na resmi tavsiyede bulundu.

Yeni rapor alma dönemi başlıyor! Sürece dikkat edin: Eve kadar gelecekler

EVİNİZDEN ÇIKAMIYORSANIZ RAPOR İÇİN ENDİŞE ETMEYİN

Bu karar, evinden çıkamayan binlerce engelli vatandaş için umut oldu. Artık ağır hasta bireyler, özel hastane veya bakım merkezinde olsa dahi ihtiyaç halinde yerinde sağlık kurulu raporu alabilecek. Yeni kararla birlikte özel hastanelerde kalan ya da evinden çıkamayacak durumda olan hastalar için, sağlık heyeti yerinde değerlendirme yapabilecek. Bu da özellikle yaşlı, ağır engelli veya cihaza bağlı bireyler için hayat kolaylaştıracak.

Yeni rapor alma dönemi başlıyor! Sürece dikkat edin: Eve kadar gelecekler

ENGELLİ RAPORU ALMAK ARTIK DAHA KOLAY

KDK’nın kararına konu olan Erişkinler için Engelli Sağlık Kurulu Raporu, engellilik düzeyini belirleyen ve birçok sosyal haktan yararlanılmasını sağlayan resmi bir belge.

Bu raporla birlikte vatandaşlar:

  • Engelli maaşı,
  • Evde bakım hizmeti,
  • Vergi indirimleri,
  • Özel eğitim,
  • Kamu istihdamı gibi önemli desteklerden faydalanabiliyor.

Heyet raporu için minimum oran %40 olarak belirlenmiş durumda.

Yeni rapor alma dönemi başlıyor! Sürece dikkat edin: Eve kadar gelecekler
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SAĞLIK RAPORU NEDİR NEREDEN ALINIR?

Sağlık raporları; işe giriş, ilaç kullanımı, evlilik, ehliyet, iş göremezlik gibi çeşitli amaçlarla talep edilen resmi belgelerdir. Bu raporlar:

  • Kamu ve özel hastanelerden
  • Tıp merkezlerinden
  • Aile hekimlerinden alınabiliyor.
Yeni rapor alma dönemi başlıyor! Sürece dikkat edin: Eve kadar gelecekler
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RAPOR ALIRKEN SÜRECE DİKKAT EDİN

Heyet raporlarının hazırlanması ortalama 3 gün sürebilirken, engelli raporları için bu süre 15 günü bulabiliyor. E-Devlet üzerinden “e-İmzalı Engellilik Sağlık Kurulu Raporu Sorgulama” hizmetiyle rapor durumu kolayca takip mümkün. Raporlar konusunda sağlanan bu kolaylıklar özellikle mağduriyet yaşayan hasta yakınları için önemli bir adım. Ancak 2025’te SGK’nın 70 milyar TL’ye yaklaşan ödemeleri, sosyal güvenlik sisteminde bütçe baskısını da artırabilir.

Yeni rapor alma dönemi başlıyor! Sürece dikkat edin: Eve kadar gelecekler
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Sıkça Sorulan Sorular

Rapor almak için ne yapmalı?
Sağlık kurulu raporu almak için öncelikle dilekçe vermek gerekir. Sağlık kurulu raporunun neden istendiği, raporun alınmasından hangi hangi işlemlerde kullanılacağı bu dilekçe belirtilmelidir. Başvuru dilekçesi, sağlık kurulu birimine ulaştırılır. Ardından sağlık kurulu raporu kayıt işlemi tamamlanır.
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