Yeni rekor yolda: THY yüksekten uçuyor

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, THY'nin planlanan 1292 uçuşla en yüksek günlük sefer rekorunu bugün kıracaklarını duyurdu.

"BAYRAMDA BİR REKOR DAHA VAR"

Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir rekor daha kırdık. Bugün planlı 1292 seferle bugüne kadarki en yüksek TK sefer sayısı rekorunu kıracağız. Bir önceki rekor 2 Temmuz 2023 tarihinde 1284 sefer idi. Bayramda bir rekor daha var. İyi bayramlar"

https://x.com/BilalEksiTHY/status/1931996338750673104