Yeni SGK kanunu emeklilikte o koşulu değiştirdi! EYT düzenlemesinde bile bu tarih tek kriterdi

Eskiden çocuk yaşta sigortalı olmak büyük avantajdı. Ancak sosyal güvenlik kanunlarındaki değişiklikler ile emeklilik şartları sil baştan. Çocukluğunda sigortalı gösterilmiş kişiler akranlarından daha erken emekli oldular, ancak günümüzde çocukların sigortalı yaptırılmasının emeklilik yaşına etkisi azaldı. EYT düzenlemesinde bile bu tarih tek kriterdi.
Türkiye’de erken emekliliğin en önemli anahtarı ilk sigorta giriş tarihi. Ancak artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sosyal güvenlik kanunlarındaki değişiklikler emeklilik koşullarında farklılıklar ortaya çıkardı. Çocukken sigortalı gösterilmiş kişiler akranlarından daha önce emekli olabilseler de, günümüzde çocuklara sigorta girişi yaptırmanın emeklilik yaşını düşürme garantisi söz konusu değil. Bugünkü sistemde çocuk yaşta sigorta yaptırmak tek başına erken emeklilik getirmeyecek.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, “Çocuğuma sigorta başlatayım, ilerde erken emekli olur” diyenler için işler değişti. Gerçek sandığınızdan farklı olacak.
Türkiye’de erken emekliliğin en önemli anahtarı ilk sigorta giriş tarihi. Geçmişte çocuk yaşta sigortalı gösterilen birçok kişi, akranlarından 17-20 yıl önce emekli oldu. Sosyal güvenlik mevzuatında bugüne kadar yapılan değişiklikler, emeklilik koşullarında büyük farklar oluşturdu. Özellikle ilk sigortalı olunan tarih, ne zaman ve hangi yaşta emekli olunacağını doğrudan etkiliyor.
1999 öncesi sigorta girişi olanlar için yaş şartı aranmazken, çocuk yaşta işe girenler erken emeklilik fırsatını yakaladı. Ancak bu avantaj sigortalılık süresi açısından 18 yaşından itibaren sayılmaya başlansa da, erken prim birikimi sayesinde daha hızlı emeklilik kapılarını araladı.
30 Nisan 2008 sonrası sigorta girişi yapan çocuklar için erken sigortalı olmanın emeklilik yaşı üzerinde bir etkisi kalmadı. Emeklilik yaşı, prim gününün tamamlandığı tarihe göre belirleniyor. Yani bugün 12 yaşında sigorta girişi olan bir çocuk, primlerini erken tamamlasa bile yaş engeline takılacak.
Bugünkü sistemde çocuk yaşta sigorta yaptırmak tek başına erken emeklilik getirmeyecek. Önemli olan, prim gün sayısını kesintisiz çalışarak hızlıca tamamlamak. Aksi halde erken sigorta girişi olsa bile yaş haddine takılmak kaçınılmaz hale gelecek.
18 yaşından küçük çocuk, ailesine ait iş yerinde sigortalı gösterilecekse yasal iş sözleşmesi ve mahkeme onayı gerekiyor. Aksi takdirde yapılan sigorta geçersiz sayılıyor. Bu ayrıntı çoğu aile tarafından göz ardı ediliyor.
Günümüzde çocuklar için sigorta yaptırmak, artık eskisi kadar avantaj sağlamayacak. Yalnızca erken prim birikimi açısından faydalı olabilir. Ancak emeklilik yaşını erkene çekmiyor. Bu yüzden aileler, bu kararı verirken yasal süreçleri ve sistemin işleyişini dikkatle değerlendirmeli."