Yeni SGK kanunu emeklilikte o koşulu değiştirdi! EYT düzenlemesinde bile bu tarih tek kriterdi

Eskiden çocuk yaşta sigortalı olmak büyük avantajdı. Ancak sosyal güvenlik kanunlarındaki değişiklikler ile emeklilik şartları sil baştan. Çocukluğunda sigortalı gösterilmiş kişiler akranlarından daha erken emekli oldular, ancak günümüzde çocukların sigortalı yaptırılmasının emeklilik yaşına etkisi azaldı. EYT düzenlemesinde bile bu tarih tek kriterdi.

Türkiye’de erken emekliliğin en önemli anahtarı ilk sigorta giriş tarihi. Ancak artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sosyal güvenlik kanunlarındaki değişiklikler emeklilik koşullarında farklılıklar ortaya çıkardı. Çocukken sigortalı gösterilmiş kişiler akranlarından daha önce emekli olabilseler de, günümüzde çocuklara sigorta girişi yaptırmanın emeklilik yaşını düşürme garantisi söz konusu değil. Bugünkü sistemde çocuk yaşta sigorta yaptırmak tek başına erken emeklilik getirmeyecek.

ÇOCUĞUNUZU SİGORTALI YAPTIRMAK ONU ERKEN EMEKLİ ETMEYECEK

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, “Çocuğuma sigorta başlatayım, ilerde erken emekli olur” diyenler için işler değişti. Gerçek sandığınızdan farklı olacak.

Türkiye’de erken emekliliğin en önemli anahtarı ilk sigorta giriş tarihi. Geçmişte çocuk yaşta sigortalı gösterilen birçok kişi, akranlarından 17-20 yıl önce emekli oldu. Sosyal güvenlik mevzuatında bugüne kadar yapılan değişiklikler, emeklilik koşullarında büyük farklar oluşturdu. Özellikle ilk sigortalı olunan tarih, ne zaman ve hangi yaşta emekli olunacağını doğrudan etkiliyor.

EYT DÜZENLEMESİNDE BİLE BU TARİH TEK KRİTERDİ

1999 öncesi sigorta girişi olanlar için yaş şartı aranmazken, çocuk yaşta işe girenler erken emeklilik fırsatını yakaladı. Ancak bu avantaj sigortalılık süresi açısından 18 yaşından itibaren sayılmaya başlansa da, erken prim birikimi sayesinde daha hızlı emeklilik kapılarını araladı.

2008 SONRASI İÇİN TABLO TAMAMEN DEĞİŞTİ

30 Nisan 2008 sonrası sigorta girişi yapan çocuklar için erken sigortalı olmanın emeklilik yaşı üzerinde bir etkisi kalmadı. Emeklilik yaşı, prim gününün tamamlandığı tarihe göre belirleniyor. Yani bugün 12 yaşında sigorta girişi olan bir çocuk, primlerini erken tamamlasa bile yaş engeline takılacak.

KESİNTİSİZ ÇALIŞMA ŞART OLDU

Bugünkü sistemde çocuk yaşta sigorta yaptırmak tek başına erken emeklilik getirmeyecek. Önemli olan, prim gün sayısını kesintisiz çalışarak hızlıca tamamlamak. Aksi halde erken sigorta girişi olsa bile yaş haddine takılmak kaçınılmaz hale gelecek.

AİLE İŞ YERİNDE ÇOCUK SİGORTALATILIRSA DİKKAT

18 yaşından küçük çocuk, ailesine ait iş yerinde sigortalı gösterilecekse yasal iş sözleşmesi ve mahkeme onayı gerekiyor. Aksi takdirde yapılan sigorta geçersiz sayılıyor. Bu ayrıntı çoğu aile tarafından göz ardı ediliyor.

ERKEN SİGORTA GİRİŞİ ERKEN EMEKLİLİK GARANTİSİ DEĞİL

Günümüzde çocuklar için sigorta yaptırmak, artık eskisi kadar avantaj sağlamayacak. Yalnızca erken prim birikimi açısından faydalı olabilir. Ancak emeklilik yaşını erkene çekmiyor. Bu yüzden aileler, bu kararı verirken yasal süreçleri ve sistemin işleyişini dikkatle değerlendirmeli."