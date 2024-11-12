Yeni sigorta sistemi için düğmeye basıldı: Almanya'da 28 yıldır uygulanıyor!

12 Kasım 2024 09:18 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 09:48

Türkiye, yaşlanan nüfusun bakım ihtiyaçlarına çözüm bulmak amacıyla Almanya’da başarıyla uygulanan "Bakım Sigortası" modelini hayata geçirmek için düğmeye bastı. Bu yeni sigorta sistemi, yaşlı vatandaşlara özel güvence sağlayarak hayat kalitesini artırmayı hedefliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin nüfus artış hızında ciddi bir düşüş yaşanıyor. 2022'de binde 7,1 olan nüfus artış hızı, 2023'te binde 1,1'e kadar gerileyerek genç nüfusun oranını düşürdü. Bunun sonucunda, artan yaşlı nüfusun bakım ihtiyacı daha belirgin hale geldi. Bu ihtiyaç çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başmüfettişi İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki köşe yazısında önemli açıklamalarda bulundu.

TAMAMLAYICI BAKIM SİGORTASI GÜNDEMDE

Karakaş, Orta Vadeli Program, Kalkınma Planı ve Cumhurbaşkanlığı Programı’nda “Tamamlayıcı Uzun Süreli Bakım Sigortası”na yer verildiğini belirtti. Karakaş'a göre, hızla yaşlanan nüfus ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından bu yeni sigorta kolunun hayata geçirilmesi büyük bir ihtiyaç. Türkiye'de yaşlı ve bakıma muhtaç bireyler için bu sigortanın oluşturulmasının zorunlu hale geldiğini vurgulayan Karakaş, bu uygulamanın bakım hizmetlerine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

AİLE YAPISINDAKİ DEĞİŞİM VE BAKIM İHTİYACI

Göç, şehirleşme ve üretim düzenindeki değişimle birlikte geleneksel aile yapısının dönüşmesi, yaşlı ve engelli bireylerin bakımı konusunda ailelerin üstlendiği sorumluluğun azalmasına yol açtı. Aile içi bakım desteğinin azalması, yaşlı ve engelli bireylerin bakım ihtiyaçlarının profesyonel hizmetlerle karşılanması gerekliliğini doğuruyor. Bu bağlamda, bakım sigortasının önemi daha da artıyor.

ALMANYA MODELİ ÖRNEK ALINIYOR

Yaşlı nüfusu hızla artan Almanya, 28 yıl önce hayata geçirdiği bakım sigortası sistemiyle örnek bir model oluşturdu. Almanya’da işçi ve işveren katkılarıyla finanse edilen, devlet desteği de bulunan bu model, Türkiye’de öngörülen bakım sigortası sisteminin temelini oluşturacak.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR İŞ BİRLİĞİ

Planlanan bakım sigortası modeliyle yalnızca kamu kuruluşları değil, özel sektör de bakım hizmeti sağlayıcıları arasında yer alacak. Böylece kamu ve özel sektör iş birliğiyle geniş bir bakım hizmeti ağı oluşturulacak; bakıma muhtaç bireyler daha çeşitli ve ulaşılabilir hizmetlere erişebilecek.