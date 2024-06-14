Yeni vergi düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu! İşte vatandaşı ilgilendiren maddeler

14 Haziran 2024 11:48 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 11:55

Son dakika! Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini belli oldu

Son dakika! Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini belli oldu

Yeni vergi düzenlemesine yönelik adımlar ekonomi gündeminin üst sıralarında yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in TBMM’ye sunulacağını açıkladığı vergi düzenlemesine ilişkin yeni detaylar belli oldu.

226 MİLYAR TL’LİK EK GELİR

Yeni vergi düzenlemesi şirketleri etkileyecek. Ekonomi yönetiminin 226 milyar liralık (7 milyar dolar) ek gelir sağlamayı hedeflediği ifade edildi. Bu rakam gayrisafi yurtiçi hasılanın yaklaşık yüzde 0,7'sine denk geliyor.

Bu ayın sonunda Meclis gündemine gelmesi beklenen düzenlemede kripto para ticaretinden şirketlere kadar pek çok alanda değişiklik bekleniyor.

ŞİRKETLERDEN 90 MİLYAR LİRA KAR

Bloomberg'den Firat Kozok'un haberine göre, Türkiye, çok uluslu şirketlere ülkede tahakkuk eden kârları için asgari yüzde 15 vergi uygulanması planından gelecek yıl 40 milyar TL ek gelir bekliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk şirketlerine uygulanacak yeni asgari vergi matrahından yıllık 90 milyar lira kar edecek.

KRİPTOYA VERGİ GELECEK Mİ?

Vergi düzenlemesinin gündeme gelmesinden bu yana en çok konuşulan konu kripto vergisi oldu. Bakanlık, TL’nin zayıflığına ve yüksek enflasyona karşı korunmak isteyen perakende Türk yatırımcılar arasında popüler hale gelen kripto ticaretine yüzde 0,03 işlem vergisi getirmeyi düşünüyor. Resmi tahminlere göre bu hamle yılda 3,7 milyar lira gelir getirecek.

VATANDAŞ VERGİ DÜZENLEMESİNDEN NASIL ETKİLENECEK?

Firat Kozok'un X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşıma göre; düzenlemede vatadanşları ilgilendiren şu maddeler yer alıyor:

Engelli araçlarında istisna daraltılıyor, varisçilere vergi geliyor.

Yurtdışı çıkış harcı 1500 TL oluyor.

Kuryelere vergi geliyor.

Serbest meslekte hasılat takibi geliyor.

Vergi usulsüzlük (fiş kesmeme, almama) cezaları artıyor.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Bakan Şimşek'in dün sosyal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM’ye sunulacak. İlgili tüm taraflardan gelen geri bildirimler doğrultusunda borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz."