Yeni yatırım aracı şaşırttı, altın ve gümüşü gölgede bıraktı: Talep artıyor, fiyatı 200 bin lirayı buluyor

Yatırımcılar güvenli liman altının yanı sıra piyasalarda alternatif yatırım araçlarına yöneliyor. Kripto para, gümüş gibi yatırım araçları yanı sıra borsada da çeşitli işlemler yapılıyor. Ancak bir el işçiliğiyle yapılmış bir eşyanın yatırım aracı olarak değerlendirilmesi herkesi şaşırttı. Manevi değer taşıyan tespihler artık kazanç olarak değerlendiriliyor.

TESPİHE TALEP ARTTI

Kilis'te tespih tamiri ve satışı yapan 21 yaşındaki Hüseyin Aktı, tespihlerin artan talebi ve yüksek fiyatlarının, koleksiyoncular ve yatırımcılar için yeni fırsatlar sunduğunu ifade etti. Özel koleksiyoncuların ilgini çeken 200, 300 hatta 400 yıllık tespihler sanat eseri gibi işlenip zamanla değer kazandı. Hüseyin Aktı, Osmanlı dönemi sıkma kehribar tespihlerinin yatırım aracı olarak büyük önem taşıdığını vurguladı.

Aktı, "Osmanlı sıkma kehribar tespihleri, zamana karşı dayanıklılıkları ve nadir bulunmaları nedeniyle ciddi bir koleksiyon değeri taşıyor. Bu tespihler, koleksiyoncular ve yatırımcılar tarafından büyük ilgiyle alınıp satılmakta. Bugün, özellikle bu tür sıkma kehribar tespihler, 100 bin lira ile 200 bin lira arasında alıcı bulabiliyor" şeklinde konuştu.

YATIRIMCILAR İÇİN TESPİH SEÇİMİ

Tespih işine uzun yıllardır emek veren Hüseyin Aktı, tespih alıcılarının, özellikle yatırım amaçlı satın alacaklarsa, dikkat etmeleri gereken birkaç önemli faktörü sıraladı. Aktı, "Tespih alırken, malzemenin doğal olup olmadığı, el işçiliği ve tarihî özelliği en önemli kriterlerdir. Tespih, hem günlük kullanım hem de yatırım aracı olarak değer kazanabilir. Ancak el işçiliği yüksek ve nadir olan tespihler, zamanla değerini katlayarak geri dönüş sağlar" diye konuştu.