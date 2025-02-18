Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Yeni yatırım aracı şaşırttı, altın ve gümüşü gölgede bıraktı: Talep artıyor, fiyatı 200 bin lirayı buluyor

Altın, gümüş, kripto para gibi araçlar yatırımcının ilk tercihi olurken tarihi bir eşyada talep patlaması yaşandı. El işçiliğiyle yapılan tespihler adeta yeni yatırım aracı olarak vatandaşları şaşırttı. Osmanlı dönemi sıkma kehribar tespihleri, koleksiyoncular ve yatırımcılar arasında popüler hale geldi. Yatırımcıların ilgi duyduğu eşyanın fiyatları dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yeni yatırım aracı şaşırttı, altın ve gümüşü gölgede bıraktı: Talep artıyor, fiyatı 200 bin lirayı buluyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 14:32
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 14:32

Yatırımcılar güvenli liman altının yanı sıra piyasalarda alternatif yatırım araçlarına yöneliyor. Kripto para, gümüş gibi yatırım araçları yanı sıra borsada da çeşitli işlemler yapılıyor. Ancak bir el işçiliğiyle yapılmış bir eşyanın yatırım aracı olarak değerlendirilmesi herkesi şaşırttı. Manevi değer taşıyan tespihler artık kazanç olarak değerlendiriliyor.

TESPİHE TALEP ARTTI

Kilis'te tespih tamiri ve satışı yapan 21 yaşındaki Hüseyin Aktı, tespihlerin artan talebi ve yüksek fiyatlarının, koleksiyoncular ve yatırımcılar için yeni fırsatlar sunduğunu ifade etti. Özel koleksiyoncuların ilgini çeken 200, 300 hatta 400 yıllık tespihler sanat eseri gibi işlenip zamanla değer kazandı. Hüseyin Aktı, Osmanlı dönemi sıkma kehribar tespihlerinin yatırım aracı olarak büyük önem taşıdığını vurguladı.

Aktı, "Osmanlı sıkma kehribar tespihleri, zamana karşı dayanıklılıkları ve nadir bulunmaları nedeniyle ciddi bir koleksiyon değeri taşıyor. Bu tespihler, koleksiyoncular ve yatırımcılar tarafından büyük ilgiyle alınıp satılmakta. Bugün, özellikle bu tür sıkma kehribar tespihler, 100 bin lira ile 200 bin lira arasında alıcı bulabiliyor" şeklinde konuştu.

YATIRIMCILAR İÇİN TESPİH SEÇİMİ

Tespih işine uzun yıllardır emek veren Hüseyin Aktı, tespih alıcılarının, özellikle yatırım amaçlı satın alacaklarsa, dikkat etmeleri gereken birkaç önemli faktörü sıraladı. Aktı, "Tespih alırken, malzemenin doğal olup olmadığı, el işçiliği ve tarihî özelliği en önemli kriterlerdir. Tespih, hem günlük kullanım hem de yatırım aracı olarak değer kazanabilir. Ancak el işçiliği yüksek ve nadir olan tespihler, zamanla değerini katlayarak geri dönüş sağlar" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İki ülkeyi kavgaya tutuşturan kripto para
Yatırımcı rotayı ona çevirdi! Sektör yıla hızlı başladı: Tüm zamanların rekoru kırıldı

Sıkça Sorulan Sorular

Kehribar tesbihin özelliği nedir?
Gerçek kehribar tesbihlerinin yapısı sert ve hafif oluyor. Aynı zamanda orijinal olanlar sıcak hissettiriyor. Gerçek kehribar tesbihler, düzgün bir şekilde kesilmiş ve cilalanmış yapıda da oluyor. Sahte kehribar tesbihler daha ağır ve yapay olduğundan sertlikleri gerçek kehribar kadar yüksek olmuyor.
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.