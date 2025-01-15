Yeni yılda alınabilecek en ucuz otomobiller belli oldu! İşte ucuzluğu ile cep yakmayan araçlar

15 Ocak 2025 23:25 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 23:49

Bütçesine uygun sıfır otomobil arayan vatandaşlar, 2025 yılı sıfır araç fiyatlarını araştırarak kendilerine en uygun seçeneği bulmaya çalışıyor. Her ay yenilenen fiyat listelerine rağmen, vatandaşlar "2025 sıfır araba fiyatları" başlığı altında güncel bilgilere ulaşmayı hedefliyor. 2025 yılının en uygun araçları da belli oldu. İşte yeni yılda alınabilecek en ucuz otomobiller...

Yeni bir otomobil sahibi olmayı hedefleyenler, bütçelerine uygun araçları bulabilmek için 2025​ model sıfır araç fiyatlarını yakından takip ediyor. Otomobil​ firmalarının neredeyse her ay fiyatlarını güncellemesi, vatandaşları düzenli olarak en uygun sıfır araç fiyatlarını öğrenmeye yönlendiriyor. Peki, 2025 model sıfır otomobillerin fiyatlarında son durum ne? En ekonomik sıfır araç hangi fiyat​ aralığında satışa sunuluyor?

2025 YILININ EN UYGUN SIFIR ARABA FİYATLARI

Citroen, Dacia, Fiat, Hyundai, KIA, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Toyota gibi markaların 2025 sıfır ve uygun fiyatlı araçları şu şekilde:

CİTROEN C4 FİYATLARI

Marka: Citroen

Model: C4 X 1.2 PureTech 130 HP – EAT8 Feel Bold

Başlangıç Fiyatı (TL): 1.499.000 TL

DACIA JOGGER FİYATLARI

Marka: DACIA

Model: Jogger Extreme Turbo ECO-G 100 bg 5 koltuklu

Başlangıç Fiyatı (TL): 1.305.000 TL

DACIA SANDERP FİYATLARI

Marka: DACIA

Model: Sandero Stepway Expression Stepway Tce 90 bg CVT

Başlangıç Fiyatı (TL): 1.099.000 TL

FİAT EGEA CROSS (SUV) FİYATLARI

Marka: Fiat

Model: Cross Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction

Başlangıç Fiyatı (TL): 1.454.900 TL

FİAT EGEA SEDAN FİYATLARI

Marka: Fiat

Model: Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR

Başlangıç Fiyatı (TL): 1.400.900 TL

HYUNDAİ BAYON FİYATLARI

Marka: Hyundai

Model: Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT

Başlangıç Fiyatı (TL): 1.284.000 TL

HYUNDAİ İ10 FİYATLARI

Marka: Hyundai

Model: i10 1.2 MPI 79PS Jump + Nav. AMT

Başlangıç Fiyatı (TL): 1.005.000 TL

HYUNDAİ İ20 FİYATLARI

Marka: Hyundai

Model: i20 1.0 T-GDI 100 PS Jump + Nav. Otomatik

Başlangıç Fiyatı (TL): 1.146.000 TL

OPEL CORSA

Marka: Opel

Model: Corsa 1.2 MT-5 75 HP Edition 1.075.900 TL

Başlangıç Fiyatı (TL): 1.075.900 TL

PEUGEOT 208 FİYATLARI

Marka: Peugeot

Model: 208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8

Başlangıç Fiyatı (TL): 1.324.500 TL

PEUGEOT 308 FİYATLARI

Marka: Peugeot

Model: Yeni 308 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8

Başlangıç Fiyatı (TL): 1.617.000 TL

RENAULT CLİO FİYATLARI

Marka: Renault

Model: Clio evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp

Başlangıç Fiyatı (TL): 1.189.900 TL

RENAULT TALİANT FİYATLARI

Marka: Renault

Model: Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg

Başlangıç Fiyatı (TL): 1.090.000 TL