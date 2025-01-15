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Yeni yılda alınabilecek en ucuz otomobiller belli oldu! İşte ucuzluğu ile cep yakmayan araçlar

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: arabam.com
15 Ocak 2025 23:25 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 23:49
Yeni yılda alınabilecek en ucuz otomobiller belli oldu! İşte ucuzluğu ile cep yakmayan araçlar

Bütçesine uygun sıfır otomobil arayan vatandaşlar, 2025 yılı sıfır araç fiyatlarını araştırarak kendilerine en uygun seçeneği bulmaya çalışıyor. Her ay yenilenen fiyat listelerine rağmen, vatandaşlar "2025 sıfır araba fiyatları" başlığı altında güncel bilgilere ulaşmayı hedefliyor. 2025 yılının en uygun araçları da belli oldu. İşte yeni yılda alınabilecek en ucuz otomobiller...

Yeni bir otomobil sahibi olmayı hedefleyenler, bütçelerine uygun araçları bulabilmek için 2025​ model sıfır araç fiyatlarını yakından takip ediyor. Otomobil​ firmalarının neredeyse her ay fiyatlarını güncellemesi, vatandaşları düzenli olarak en uygun sıfır araç fiyatlarını öğrenmeye yönlendiriyor. Peki, 2025 model sıfır otomobillerin fiyatlarında son durum ne? En ekonomik sıfır araç hangi fiyat​ aralığında satışa sunuluyor?

2025 YILININ EN UYGUN SIFIR ARABA FİYATLARI

Citroen, Dacia, Fiat, Hyundai, KIA, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Toyota gibi markaların 2025 sıfır ve uygun fiyatlı araçları şu şekilde:

CİTROEN C4 FİYATLARI

Marka: Citroen
Model: C4 X 1.2 PureTech 130 HP – EAT8 Feel Bold
Başlangıç Fiyatı (TL): 1.499.000 TL

Yeni yılda alınabilecek en ucuz otomobiller belli oldu! İşte ucuzluğu ile cep yakmayan araçlar - 1. Resim

DACIA JOGGER FİYATLARI

Marka: DACIA
Model: Jogger Extreme Turbo ECO-G 100 bg 5 koltuklu
Başlangıç Fiyatı (TL): 1.305.000 TL

Yeni yılda alınabilecek en ucuz otomobiller belli oldu! İşte ucuzluğu ile cep yakmayan araçlar - 2. Resim

DACIA SANDERP FİYATLARI

Marka: DACIA
Model: Sandero Stepway Expression Stepway Tce 90 bg CVT
Başlangıç Fiyatı (TL): 1.099.000 TL

Yeni yılda alınabilecek en ucuz otomobiller belli oldu! İşte ucuzluğu ile cep yakmayan araçlar - 3. Resim

FİAT EGEA CROSS (SUV) FİYATLARI

Marka: Fiat
Model: Cross Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction    
Başlangıç Fiyatı (TL): 1.454.900 TL

Yeni yılda alınabilecek en ucuz otomobiller belli oldu! İşte ucuzluğu ile cep yakmayan araçlar - 4. Resim

FİAT EGEA SEDAN FİYATLARI

Marka: Fiat
Model: Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR
Başlangıç Fiyatı (TL): 1.400.900 TL

Yeni yılda alınabilecek en ucuz otomobiller belli oldu! İşte ucuzluğu ile cep yakmayan araçlar - 5. Resim

HYUNDAİ BAYON FİYATLARI

Marka: Hyundai
Model: Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT
Başlangıç Fiyatı (TL): 1.284.000 TL

Yeni yılda alınabilecek en ucuz otomobiller belli oldu! İşte ucuzluğu ile cep yakmayan araçlar - 6. Resim

HYUNDAİ İ10 FİYATLARI

Marka: Hyundai
Model: i10 1.2 MPI 79PS Jump + Nav. AMT    
Başlangıç Fiyatı (TL): 1.005.000 TL

Yeni yılda alınabilecek en ucuz otomobiller belli oldu! İşte ucuzluğu ile cep yakmayan araçlar - 7. Resim

HYUNDAİ İ20 FİYATLARI

Marka: Hyundai 
Model: i20 1.0 T-GDI 100 PS Jump + Nav. Otomatik
Başlangıç Fiyatı (TL): 1.146.000 TL

Yeni yılda alınabilecek en ucuz otomobiller belli oldu! İşte ucuzluğu ile cep yakmayan araçlar - 8. Resim

OPEL CORSA

Marka: Opel
Model: Corsa 1.2 MT-5 75 HP Edition 1.075.900 TL
Başlangıç Fiyatı (TL): 1.075.900 TL

Yeni yılda alınabilecek en ucuz otomobiller belli oldu! İşte ucuzluğu ile cep yakmayan araçlar - 9. Resim

PEUGEOT 208 FİYATLARI

Marka: Peugeot
Model: 208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8    
Başlangıç Fiyatı (TL): 1.324.500 TL

Yeni yılda alınabilecek en ucuz otomobiller belli oldu! İşte ucuzluğu ile cep yakmayan araçlar - 10. Resim

PEUGEOT 308 FİYATLARI

Marka: Peugeot
Model: Yeni 308 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8
Başlangıç Fiyatı (TL): 1.617.000 TL

Yeni yılda alınabilecek en ucuz otomobiller belli oldu! İşte ucuzluğu ile cep yakmayan araçlar - 11. Resim

RENAULT CLİO FİYATLARI

Marka: Renault
Model: Clio evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp
Başlangıç Fiyatı (TL): 1.189.900 TL

Yeni yılda alınabilecek en ucuz otomobiller belli oldu! İşte ucuzluğu ile cep yakmayan araçlar - 12. Resim

RENAULT TALİANT FİYATLARI

Marka: Renault
Model: Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
Başlangıç Fiyatı (TL): 1.090.000 TL

Yeni yılda alınabilecek en ucuz otomobiller belli oldu! İşte ucuzluğu ile cep yakmayan araçlar - 13. Resim

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Kaynak: arabam.com
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