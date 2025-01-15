Yeni yılda alınabilecek en ucuz otomobiller belli oldu! İşte ucuzluğu ile cep yakmayan araçlar
Bütçesine uygun sıfır otomobil arayan vatandaşlar, 2025 yılı sıfır araç fiyatlarını araştırarak kendilerine en uygun seçeneği bulmaya çalışıyor. Her ay yenilenen fiyat listelerine rağmen, vatandaşlar "2025 sıfır araba fiyatları" başlığı altında güncel bilgilere ulaşmayı hedefliyor. 2025 yılının en uygun araçları da belli oldu. İşte yeni yılda alınabilecek en ucuz otomobiller...
Yeni bir otomobil sahibi olmayı hedefleyenler, bütçelerine uygun araçları bulabilmek için 2025 model sıfır araç fiyatlarını yakından takip ediyor. Otomobil firmalarının neredeyse her ay fiyatlarını güncellemesi, vatandaşları düzenli olarak en uygun sıfır araç fiyatlarını öğrenmeye yönlendiriyor. Peki, 2025 model sıfır otomobillerin fiyatlarında son durum ne? En ekonomik sıfır araç hangi fiyat aralığında satışa sunuluyor?
2025 YILININ EN UYGUN SIFIR ARABA FİYATLARI
Citroen, Dacia, Fiat, Hyundai, KIA, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Toyota gibi markaların 2025 sıfır ve uygun fiyatlı araçları şu şekilde:
CİTROEN C4 FİYATLARI
Marka: Citroen
Model: C4 X 1.2 PureTech 130 HP – EAT8 Feel Bold
Başlangıç Fiyatı (TL): 1.499.000 TL
DACIA JOGGER FİYATLARI
Marka: DACIA
Model: Jogger Extreme Turbo ECO-G 100 bg 5 koltuklu
Başlangıç Fiyatı (TL): 1.305.000 TL
DACIA SANDERP FİYATLARI
Marka: DACIA
Model: Sandero Stepway Expression Stepway Tce 90 bg CVT
Başlangıç Fiyatı (TL): 1.099.000 TL
FİAT EGEA CROSS (SUV) FİYATLARI
Marka: Fiat
Model: Cross Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction
Başlangıç Fiyatı (TL): 1.454.900 TL
FİAT EGEA SEDAN FİYATLARI
Marka: Fiat
Model: Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR
Başlangıç Fiyatı (TL): 1.400.900 TL
HYUNDAİ BAYON FİYATLARI
Marka: Hyundai
Model: Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT
Başlangıç Fiyatı (TL): 1.284.000 TL
HYUNDAİ İ10 FİYATLARI
Marka: Hyundai
Model: i10 1.2 MPI 79PS Jump + Nav. AMT
Başlangıç Fiyatı (TL): 1.005.000 TL
HYUNDAİ İ20 FİYATLARI
Marka: Hyundai
Model: i20 1.0 T-GDI 100 PS Jump + Nav. Otomatik
Başlangıç Fiyatı (TL): 1.146.000 TL
OPEL CORSA
Marka: Opel
Model: Corsa 1.2 MT-5 75 HP Edition 1.075.900 TL
Başlangıç Fiyatı (TL): 1.075.900 TL
PEUGEOT 208 FİYATLARI
Marka: Peugeot
Model: 208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8
Başlangıç Fiyatı (TL): 1.324.500 TL
PEUGEOT 308 FİYATLARI
Marka: Peugeot
Model: Yeni 308 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8
Başlangıç Fiyatı (TL): 1.617.000 TL
RENAULT CLİO FİYATLARI
Marka: Renault
Model: Clio evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp
Başlangıç Fiyatı (TL): 1.189.900 TL
RENAULT TALİANT FİYATLARI
Marka: Renault
Model: Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
Başlangıç Fiyatı (TL): 1.090.000 TL