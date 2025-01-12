Yeni yılda ehliyet almak isteyen ne kadar ödeyecek?

12 Ocak 2025 15:58 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 16:11

Ehliyet almak için ne kadar para gider, sorusu 2025 yılında vatandaşın gündeminde yer alıyor. 2024 ehliyet fiyatları her şey dahil maliyet olarak yükseldi. İşte sürücü adaylarının ehliyet almak için 2025'te ödenmesi gereken direksiyon sınavı ve harç ücretleri.

Ehliyet​ almak yeni yılda artık daha maliyetli olacak. Ehliyet harçları, sınıflara göre değişiklik gösteriyor. Yeniden değerlendirme oranının açıklanmasının ardından ehliyet fiyatlarının ne kadar zamlandığı da kesinleşti. Her yıl değişen ehliyet ücretleri için 2025​ tarifeleri belli oldu.

EHLİYET FİYATLARI HER ŞEY DAHİL KAÇ TL OLDU 2025?

Yeni yılda ehliyet ile ilgili her kalemde fiyat​ artışı yaşandı. Sürücü kursları, direksiyon sınavı ve harç ücretleri tek tek zamlandı. Sürücü adayları ise toplamda ne kadar ödeyeceklerini merakla sorguluyor.

2025 yılında B sınıfı ehliyetin maliyeti 30 bin liraya çıktı.

GÜNCEL SÜRÜCÜ KURSU, DİREKSİYON SINAVI VE HARÇ ÜCRETLERİ

2025 yılında;

Sürücü kurslarının fiyatları 20 bin lira,

Direksiyon sınavı ücretleri, 1350 liraya,

Başarısız olan adayların ikinci sınavda ödeyeceği ücret 4 bin liraya,

Harç ücreti, değerli kağıt ve vakıf payı toplamda 7 bin 438 liraya çıktı.

Bu kapsamda 2025 yılı için yeni ehliyete yazılan bir sürücü adayının maliyeti 30 bin lira oldu. Sınava ikinci kez girenler ise 30 bin liradan fazla ödeme yapması bekleniyor.