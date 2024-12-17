Yeni yılın simgesi kokina fiyatıyla dudak uçuklattı! Rakamı duyanların ağzı açık kaldı

17 Aralık 2024 16:26 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 16:50

Yeni yıla sayılı günler kala, ev dekorasyonları ve hediyelik hazırlıkları hız kazandı. Bu yıl, yılbaşı sofralarını ve evlerini renklendirmek isteyenler için vazgeçilmez olan ve yılbaşının simgesi olan kokina (kızılçam) demetleri, geçen yıla göre dikkat çeken bir fiyat artışıyla gündemde.

Yeni yıl yaklaşırken, evleri süsleyen geleneksel yılbaşı çiçeği kokina, bu sene fiyatlarıyla gündemde yerinini aldı. Dekorasyon alışverişlerinde özellikle kadınların tercih ettiği kokinalar bu yıl fiyat artışı nedeniyle hayal oldu. Sosyal medyada da kısa sürede gündem olan kokina fiyatı çeşitli tepkileri de beraberinde getirdi.

FİYAT ARTIŞININ NEDENLERİ

Uzmanlara göre, kokina fiyatlarındaki artışın en önemli nedenleri arasında girdi maliyetlerinin yükselmesi, nakliye sorunları ve artarak devam eden talep yer alıyor. Yılbaşı dönemi, kokina satışlarının zirve yaptığı bir dönem olduğundan, üreticiler ve satıcılar fiyatları sabitlemekte zorlanıyor. Özellikle üretim maliyetlerindeki genel yükselme ve lojistikte yaşanan zorluklar, fiyatlara doğrudan yansıyor.

TALEP YOĞUN, FİYATLAR CEP YAKIYOR

Her yıl yeni yıla özel dekorasyonlara olan ilgi artarken, kokina gibi geleneksel süslemeler başta kadınlar olmak üzerepek çok vatandaşın gözdesi olmaya devam ediyor. Ancak bu sene kokina demetlerinin 200-300 TL arasında satışa sunulması, alıcıların bütçelerini yeniden planlamasına yol açtı. Geleneksel alışkanlıklarını sürdürmek isteyen vatandaşlar, bu artış karşısında farklı tercihlere yönelmek zorunda kalabiliyor.

YILBAŞI EKONOMISİNİ YANSITIYOR

Kokina fiyatlarındaki bu yükseliş, yılbaşı döneminin ekonomiye olan etkisini net bir şekilde ortaya koyuyor. Hem satıcılar hem de alıcılar, yılbaşı alışverişlerinde fiyatların artışını daha fazla hissediyor.